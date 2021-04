15 interakcji

The Witcher 3: A Night to Remember to zupełnie nowe zadanie, kontynuujące historię z rozszerzenia Krew i Wino. Modyfikacja stworzona przez fanów, z autorskimi kwestiami oraz unikalnymi postaciami, jest już do pobrania na PC. Za darmo.

Rozszerzenie Krew i Wino do Wiedźmina 3 to bardzo ciekawa klamra kompozycyjna. Dodatek wprowadzał bowiem postać wampirzycy Oriany - tej samej, którą wcześniej widzieliśmy na rewelacyjnym zwiastunie Pamiętna Noc. Sytuacja wyjątkowa o tyle, że trailer promował podstawową wersję gry, jednocześnie odnosząc się do wątku z samego końca nieznanego wtedy DLC. CDP RED umiejętnie mrugał w kierunku fanów, dodając potężny ładunek emocjonalny do i tak świetnego zwiastuna reklamowego:

Teraz wątek Oriany powraca za sprawą zadania The Witcher 3: A Night to Remember

The Witcher 3: A Night to Remember to modyfikacja do gry Wiedźmin 3 stworzona przez grupę zaangażowanych fanów. Mod powstawał ponad rok. W trakcie jego produkcji wykorzystano algorytm CyberVoice odpowiedzialny za głos Geralta na potrzeby zupełnie nowych linii dialogowych. Swojego głosu udzieliło ponadto kilka innych osób, przyczyniając się do stworzenia palety nowych wirtualnych postaci.

Twórcy The Witcher 3: A Night to Remember obiecują przygodę z nowymi oraz powracającymi bohaterami, scenami przerywnikowymi, profesjonalnymi dialogami, nowymi teksturami oraz trudnymi wyborami do podjęcia. Nie zabrakło również wyjątkowej nagrody do zdobycia, lecz twórcy nie chcą zdradzić na ten temat niczego więcej. Fani zaznaczają jednak, że przed rozpoczęciem A Night to Remember Geralt powinien być na 50 poziomie doświadczenia, z kolei gracz musi znać historię z dodatku Krew i Wino.

Przygodę The Witcher 3: A Night to Remember można pobrać z platformy Nexus. Modyfikacja jest darmowa. Wspierane języki to angielski, rosyjski oraz francuski.

W 2021 roku o Wiedźminie usłyszymy jeszcze wielokrotnie.

Nie tylko fani rozszerzają uniwersum interaktywnego Wiedźmina. Producenci z CDP RED również pracują nad nowymi produktami. W 2021 r. zadebiutuje gra Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji na konsole dziewiątej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series. Jestem niezwykle ciekaw, jak CD Projekt RED wykorzysta dodatkową moc konsol. Przecieki z serwerów CD Projektu sugerują m.in. wykorzystanie technologii ray tracing.

Jednocześnie CDP RED zapowiedział nieustające wsparcie dla swojej karcianki Gwint, która na pewno doczeka się w 2021 r. zupełnie nowej zawartości. Trzeba również dodać, iż CDP RED jest w trakcie potężnej reorganizacji, mającej umożliwić studio jednoczesną pracę nad dwoma wielkimi projektami AAA. Dzięki temu prace nad nowym Wiedźminem będą mogły ruszyć pełną parą już w 2022 r., bez jednoczesnego uszczuplania zespołów pracujących nad dodatkami do Cyberpunka.