Ewolucja galaktyk to jeden z ciekawszych procesów zachodzących we wszechświecie na przestrzeni miliardów gwiazd. Dzisiaj na tapecie ląduje galaktyka spiralna NGC 2841.

Spoglądając na nocne niebo, w bardzo ciemną, bezksiężycową noc, przy bardzo dobrym wzroku, z daleka od świateł dużych miast, jesteśmy w stanie dostrzec zaledwie dwa, trzy tysiące gwiazd. Z jednej strony to dużo, a z drugiej strony niewiarygodnie mało. Czymże bowiem jest trzy tysiące gwiazd w stosunku do czterystu miliardów gwiazd, które wypełniają tylko naszą galaktykę? Patrzymy jedynie na nasze najbliższe, bezpośrednie otoczenie.

Z takim poczuciem skali dzisiaj na tapecie umieszczamy zdjęcie galaktyki spiralnej NGC 2841. To jedna z naszych najbliższych sąsiadek, oczywiście w skali kosmicznej. Galaktyka znajduje się ok. 46 mln lat świetlnych od Ziemi i jest 50 proc. większa od naszej. Jej średnica szacowana jest na 150 000 lat świetlnych. Choć nie zobaczymy jej gołym okiem, to każdy może bez problemu zlokalizować jej położenie na niebie. Galaktyka znajduje się bowiem w asteryzmie Wielkiego Wozu. Poniższa animacja przedstawia dokładnie, w którym miejscu znajduje się dzisiejsza bohaterka.

Obserwacje galaktyki przeprowadzone za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a wykazały z jednej strony, że jest ona pełna młodych, błękitnych, gorących gwiazd, a z drugiej, że aktualnie nie powstaje w niej zbyt wiele nowych gwiazd. Intensywność procesów gwiazdotwórczych jest jedną z najważniejszych cech obiektów tego typu, bowiem to one definiują ich przyszłość.

W przypadku NGC 2841 naukowcy podejrzewają, że to właśnie nowo powstałe błękitne gwiazdy, które na początkowym etapie życia emitują ogromne ilości promieniowania ultrafioletowego, „rozwiały” w ten sposób obłoki pyłu i gazu, w których powstały, w ten sposób niszcząc szanse na formowanie się nowych gwiazd.

Galaktyka widoczna na zdjęciu należy do galaktyk dość nietypowych. Choć wyraźnie widać, że jest to galaktyka dyskowa oraz spiralna, to jej ramiona, póki co jeszcze nie są tak dobrze rozwinięte jak w przypadku Drogi Mlecznej czy Galaktyki Andromedy. Tutaj mamy bardziej do czynienia z dyskiem gwiazd, w którym dopiero widać niepewnie tworzące się zalążki ramion spiralnych.

Powyższą grafikę w wielu różnych formatach możesz pobrać na swoje urządzenia ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej i Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.

Inne kosmiczne tapety tygodnia znajdziesz tutaj.