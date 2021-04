Samsung pokazał najpotężniejszego Galaxy. To... komputer

Galaxy Book Pro i Galaxy Book Pro 360 zostały wyposażone w najnowsze układy Intela, a więc procesory Core 11. generacji. Z tłumu wyróżniają się jednak zapewniającymi ponoć przepiękny obraz wyświetlaczami AMOLED.

Galaxy Book będą pierwszą na świecie linią laptopów z wyświetlaczami AMOLED – do tej pory wykorzystywanymi w ultramobilnym sprzęcie, takim jak zegarki, telefony czy tablety. Te mają gwarantować nie tylko doskonały kontrast i wzorową reprodukcję kolorów, ale też – jak twierdzi Samsung – zdecydowanie redukować zmęczenie oczu podczas długotrwałej pracy przy komputerze, między innymi za sprawą redukcji emisji niebieskiego światła.

Wbudowany w komputery mechanizm Inelligent Color Engine ma automatycznie dostosowywać tryb wyświetlania do aktualnie wykonywanych zadań. W zależności od tego, czy użytkownik uruchomi grę wideo, będzie pracował nad edycją zdjęć czy pracował z tekstem, ów wyświetlacz ma zapewniać zawsze jak najlepsze rezultaty. Od ultrawiernej reprodukcji kolorów przez wzbogaconą aż po wspomniany wyżej tryb przyjazny dla długotrwałej pracy z tekstem i liczbami.

Wyświetlacz to jednak nie wszystko. Sprawdzamy, co proponują klientom laptopy Galaxy Book Pro i Galaxy Book Pro 360.

Galaxy Book Pro 360 dostępny będzie w 13,3-calowej i 15,6-calowej odmianie. Mniejszy z komputerów mierzy 302,5 x 202 x 11,5 mm i waży 1,04 kg (lub 1,1 kg w wersji z wbudowanym modemem 5G). Większy ma wymiary 354,85 x 227,97 x 11,9 mm i waży 1,39 kg. Oba urządzenia pracują pod kontrolą Windowsa 10, a ich wyświetlacze pracują w rozdzielczości Full HD.

Wspomnianym układom Intela 11. generacji towarzyszyć będą moduły Wi-Fi 6E Ready i Bluetooth 5.1. Do wyboru będą wersje z 8 GB, 16 GB lub 32 GB pamięci LPDDR4x oraz pamięć masowa NVMe SSD (do 1 TB). System dźwiękowy laptopów został zaprojektowany przez AKG i obsługuje format Dolby Atmos, do obu dołączony będzie rysik S-Pen. Oba wyposażone będą też w system szybkiego ładowania (65 W) akumulatora o pojemności 63 Wh (w mniejszym modelu) lub 68 Wh (w większym). Całość specyfikacji uzupełniają znajdujący się w przycisku zasilania czytnik linii papilarnych oraz złącza 1x Thunderbolt 4, 2x USB-C, audio jack i czytnik kart microSD.

W dwóch rozmiarach pojawi się też zwykły Galaxy Book Pro. 13,3-calowy mierzy 304,4 x 199,8 x 11,2 mm i waży 0,87 kg (0,88 kg w wersji z modemem LTE), 15,6-calowy zaś 355,4 x 255,8 x 11,7 mm i waży 1,05 kg. Większy z komputerów dodatkowo dostępny będzie w opcji z układem graficznym GeForce MX450 – reszta specyfikacji jest w zasadzie identyczna do komputerów Galaxy Book Pro 360.

Niestety, oba komputery wraz z ich podwersjami nie pojawią się w oficjalnej polskiej dystrybucji. Biorąc jednak pod uwagę pełne otwarcie się Amazona na Polskę, najpewniej nie będzie większego kłopotu z ich bezproblemowym zakupem.