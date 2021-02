Nadchodzi prawdziwa bestia ze wschodu. Wszystko, co wiemy o Asus ROG Phone 5 przed premierą

Smartfony dla graczy to specyficzna nisza, ale nie brakuje konsumentów, którzy nie wyobrażają sobie kupienia czegokolwiek innego. Przyjrzyjmy się, jak zapowiada się Asus ROG Phone 5 - prawdopodobnie najlepszy smartfon do gier, jaki zobaczymy w tym roku.

Ubiegłoroczny Asus ROG Phone 3 był naszym zdaniem najlepszym smartfonem dla graczy. Nie tylko ze względu na swoje podzespoły, ale również ze względu na fantastyczny ekran, głośniki, ogromny akumulator i dedykowane graczom akcesoria.

Nadchodzący ROG Phone 5 (czwórka w tajwańskiej kulturze jest pechową cyfrą, stąd przeskok w numeracji) zapowiada się na równie świetną propozycję dla graczy co jego poprzednik. Oto wszystko, co już o nim wiemy.

Asus ROG Phone 5 to smartfonowy odpowiednik wypasionego peceta.

Podobnie jak ROG Phone 3, tak i ROG Phone 5 od strony specyfikacji przywodzi na myśl potężne komputery dla graczy, które mają wszystko „naj”.

Dzięki ujawnionym przez GSM Arena wynikom Geekbench 5 wiemy, że ROG Phone 5 będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 i dostępny z dwoma wariantami pamięci: 8/256 GB, 12/256 GB oraz 16/512 GB. Czyli dokładnie tak, jak obecny ROG Phone 3 oraz uboższy wariant Strix Edition, choć słychać także pogłoski, jakoby ROG Phone 5 Strix Edition miał jednak zadebiutować z 12 GB RAM-u w podstawowym wariancie.

Źródło: GSM Arena

Niezmiennie ogromny pozostanie akumulator, który nadal będzie miał 6000 mAh, a ładować będziemy go superszybką ładowarką o mocy 65 W. Wszystko wskazuje też na to, że niezmieniony pozostanie również wyświetlacz, przynajmniej jeśli chodzi o częstotliwość odświeżania, która już w modelu ROG Phone 3 wynosi 144 mHz przy 1-sekundowym czasie reakcji. Panel AMOLED urośnie jednak do 6,78”, gdyż Asus zdecydował się odchudzić ramki. Osobiście mam jednak nadzieję, że nie odbije się to na jakości emitowanego dźwięku, bo dzięki ponadstandardowym ramkom u dołu i u góry ekranu w ROG Phone 3 zmieściły się jedne z najlepszych głośników, jakie mają do zaoferowania smartfony.

Na pocieszenie - na ekranie ROG Phone’a 5 znów nie znajdziemy żadnego notcha ani otworu na aparat. Ramki u góry i dołu pozostaną symetryczne i nic nie będzie nam rozpraszać treści na wyświetlaczu.

Oczywiście jeśli ROG Phone 5 to odpowiednik wypasionego peceta dla graczy, to nie mogło tu zabraknąć LED-ów. W zeszłym roku świecące było logo na pleckach. W tym roku ROG Phone 5 nauczy się tricku znanego z laptopa Asus ROG Zephyrus G14 - będzie miał dodatkowy ekran na pleckach, na którym wyświetlimy różne kształty i kolory, i który będzie mógł też pełnić rolę wyświetlacza powiadomień. Bajer, ale bardzo fajny, jeśli tylko pogodzimy się z koniecznością odkładania telefonu ekranem do dołu, by z niego skorzystać. Warto przy tym przypomnieć, że ROG Phone 3 również był wyposażony w podobną funkcjonalność, tyle że do jej realizacji konieczne było dedykowane etui z LED-ami.

Ostatnią zmianą, jakiej ma się doczekać ROG Phone 5 i na którą osobiście bardzo liczę, jest aparat. Główny sensor nadal ma mieć rozdzielczość 64 Mpix, ale ma oferować znacznie lepszą jakość produkowanych zdjęć.

Mam nadzieję, że lepszy sensor w połączeniu z foto możliwościami Snapdragona 888 przełożą się na rezultaty co najmniej tak dobre jak w Zenfonie 7 Pro, wszak jakość zdjęć była dotychczas najsłabszym ogniwem smartfonów Asus ROG Phone.

Asus ROG Phone 5 - kiedy premiera?

Zmiany w ROG Phone 5 względem ROG Phone 3 są dość kosmetyczne, ale choćby ze względu na znacznie lepszy procesor i ulepszony aparat jest na co czekać. Nie wiemy też, czy Asus czymś nas nie zaskoczy, np. dorzucając do zestawu jakieś akcesorium, którego wcześniej nie było.

Odpowiedzi na wszystkie niewiadome poznamy niebawem. ROG Phone 5 przeszedł certyfikację TENAA z końcem stycznia, więc jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jeśli wierzyć niepotwierdzonym informacjom, ma on zadebiutować w pierwszym kwartale 2021 r., a więc najpóźniej w marcu. Wygląda więc na to, że Asus - podobnie jak wielu producentów - po felernym 2020 r. postanowił przyspieszyć datę premiery nowych urządzeń. Ostatecznie Asus ROG Phone 3 zadebiutował w lipcu ubiegłego roku i prawdę mówiąc, jeśli szukacie świetnego smartfona do gier, to ten niespełna ośmiomiesięczny smartfon nadal jest fantastycznym wyborem.