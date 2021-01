Galaxy A20s i Galaxy M21 w nowych, bardzo niskich cenach. Promocja tylko do niedzieli

Samsung wspólnie ze swoimi partnerami handlowymi przygotował promocję na jedne z najciekawszych telefonów dla oszczędnych, jakie ma w swojej ofercie. Na Galaxy A20s bądź Galaxy M21 możemy zaoszczędzić nawet 279 zł.

Mam dla was dwie wiadomości. Zacznę od dobrej: bardzo fajne telefony Samsunga z gatunku na każdą kieszeń stały się właśnie jeszcze bardziej przystępne cenowo. Model Galaxy M21 kosztuje teraz 700 zł (wcześniej 800 zł), zaś Galaxy A20s to od teraz wydatek 500 zł (wcześniej 778 zł). To teraz zła wiadomość.

Promocja jest ograniczona czasowo i dostępna tylko u oficjalnych partnerów Samsunga. Musimy się więc spieszyć z decyzją o potencjalnych zakupach. Promocyjne ceny obowiązywać będą tylko do niedzieli, a więc do 24 stycznia.

Galaxy A20s i Galaxy M21 tanio. Warto rozważyć, biorąc pod uwagę rabat i okazję.

Galaxy A20s ma wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1560 na 720 pikseli. W jego górnej części widać niewielkie wycięcie na aparat do zdjęć selfie. Boczne ramki są dość wąskie, podobnie jak górna nie licząc notcha, ale pod wyświetlaczem widać dość gruby pasek. Przekłada się to na dość dużych rozmiarów bryłę o wymiarach 163,3 mm x 77,5 mm x 8,0 mm. Masa telefonu Samsung Galaxy A20s to natomiast 183 gramów. Na pleckach znalazło się miejsce na czytnik linii papilarnych, ale smartfon można odblokować również skanem twarzy.

Przedni obiektyw do zdjęć typu selfie to 8-megapikselowy moduł o przysłonie f/2.0. Podstawowy moduł foto składa się natomiast z trzech obiektywów. Ten główny chwyta kadry o wielkości 13 megapikseli (f/1.8). Do tego w obudowie znalazło się miejsce na 8-megapikselowy (f/2.4) obiektyw ultraszerokokątny (120 stopni) oraz 5-megapikselowy obiektyw (f/2.2) do mierzenia głębi.

Aparat oraz pozostałe aplikacje napędza 8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,8 GHz. Nie zabrakło też slotu na karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB oraz ogniwa o pojemności 4000 mAh, które można ładować z mocą 15 W.

Z kolei Galaxy M21 wyposażony został w 6,4-calowy przykryty szkłem Gorilla Glass 3 ekran typu Super AMOLED o rozdzielczości FHD+, czyli 2340 na 1080 pikseli przy ich zagęszczeniu na poziomie 403 ppi. Ekran ma tym samym proporcje 19,5:9. W środku obudowy mierzącej 159 x 75,1 x 8,9 mm znalazło się miejsce na układ Samsung Exynos 9611 (4x 2,3 GHz Cortex-A73 & 4x 1,7 GHz Cortex-A53), a także 64 GB pamięci na system i dane oraz 4 GB RAM. Galaxy M21 waży przy tym 188 gram.

Na pokładzie telefonu znalazły się trzy obiektywy w głównej jednostce foto: główny o rozdzielczości 48 Mpix (f/2.0, 26 mm, 1/2.0”, 0,8 um, PDAF), ultraszerokokątny 8MP (f/2.2, 12 mm, pole widzenie 123°, 1/4.0”, 1,12 um) i czujnik głębi ostrości 5 Mpix (f/2.2). Do tego dochodzi aparat do zdjęć typu selfie o rozdzielczości 20 Mpix (26 mm, f/2.0).

Samsung zastosował w urządzeniu akumulator o pojemności aż 6000 mAh. Galaxy M21 obsługuje ładowanie z mocą maksymalnie 15 W za pośrednictwem portu USB-C. Do autoryzacji wykorzystywany jest czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach.