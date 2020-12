Apple podsumowuje rok siedzenia w domu. Oto najlepsze aplikacje i gry z App Store

2020 rok to rok zdalnej pracy i izolacji, co widać w rankingu Apple. Właśnie poznaliśmy najlepsze gry i aplikacje mobilne 2020 r. ze sklepu App Store.

Apple swoim corocznym zwyczajem zaprezentował zestaw najlepszych aplikacji roku ze sklepu App Store. Listę tworzą pracownicy Apple biorąc pod uwagę nie tylko liczbę pobrań, ale też sama jakość i pomysłowość aplikacji. W związku z tym nie każda pozycja na liście jest najpopularniejszą w swojej kategorii.

To sprawia, że lista Best of App Store co roku obfituje w prawdziwe perełki, którym warto dać szansę. Zatem, zaczynamy!

Najlepsza aplikacja na iPhone'a w 2020 roku to Wakeout!

Wakeout! dostało już drugie tak ważne wyróżnienie od Apple. W 2017 roku aplikacja również triumfowała w rocznym zestawieniu Apple. Jest to zestaw ćwiczeń, ale w wydaniu dla zupełnych amatorów. Aplikacja zawiera zestawy ruchów wraz ze zdjęciami i filmami pokazującymi, jak je wykonać. Całość jest zrobiona w taki sposób, by ćwiczenie można było wykonać wszędzie. Pełnię możliwości odblokujemy wkupując plany ćwiczeń dostępne w formie subskrypcji. Ceny zaczynają się od 4,99 dol. miesięcznie.

Najlepsza aplikacja 2020 r. na iPada to Zoom.

Inaczej być nie mogło. Zoom zdominował wideorozmowy, a tych w 2020 r. nie brakowało, bowiem mieliśmy zarówno pracę zdalną jak i e-nauczanie. 2020 r. był w moim przypadku rekordowy jeśli chodzi o liczbę wideokonferencji, które na wiele miesięcy zupełnie zastąpiły wszystkie branżowe premiery. Faktycznie w wielu uczestniczyłem na iPadzie, by nie blokować komputera, natomiast odniosłem wrażenie, że w Polsce większą popularnością od Zooma cieszył się Microsoft Teams.

Najlepsza aplikacja 2020 r. na Maca: Fantastical.

Fantastical jest aplikacją, której nie trzeba przedstawiać makowym wyjadaczom. Ten kalendarz od lat cieszy się opinią najlepszego kalendarza na system macOS. osobiście nigdy nie rozumiałem fenomenu Fantastical, ale patrząc po liczbie zadowolonych użytkowników, należę do mniejszości.

Najlepsza aplikacja na Apple TV: Disney+.

Chciałbym uwierzyć. Chciałbym obejrzeć Mandaloriana w Disney+. Cóż, Disney nie chce jednak polskich złotówek. Może kiedyś.

Najlepsza aplikacja na Apple Watch: Endel

To dla mnie duża niespodzianka, bo o Endel zupełnie nie słyszałem. To aplikacja pomagająca w utrzymaniu skupienia, w wyciszeniu się, a także w zasypianiu. Aplikacja zawiera zestawy dźwięków i muzyki, które pomagają wejść w określony stan. Wygląda na to, że to coś dla fanów ambientu.

Najlepsza gra na iPhone'a: Genshin Impact

Genshin Impact to wielki hit 2020 r. Darmowa gra wyszła na prawie wszystkie największe platformy mobilne i stacjonarne, zapewniając ogromny otwarty świat, możliwości rozwoju postaci, ciekawą mechanikę walki i do tego zaskakująco ładną grafikę. Wielu graczy nie mogło uwierzyć, że tak duży i dopracowany tytuł jest dostępny za darmo.

Najlepsza gra na iPada: Legends of Runeterra

Legends of Runeterra to karcianka od Riot Games, w którą zagramy nie tylko na iPadzie, ale też na urządzeniach z Androidem oraz na Windowsie. Podstawy są dość proste do poznania, ale trudniejsze techniki wymagają dużego doświadczenia i podglądania lepszych od siebie.

Najlepsza gra na Maca: Disco Elysium

Najlepsze... co? A tak, na Macu rzeczywiście można w coś pograć, choć to raczej sztuka dla sztuki.

Najlepsza gra na Apple TV: Dandara Trials of Fear.

Jeśli lubisz platformówki 2D i gry typu Metroidvania, Dandara Trials of Fear wygląda na coś, co ci się spodoba.

Najlepsza gra Apple Arcade: Sneaky Sasquatch

Apple Arcade to abonament na gry, dostępny od niedawna również w ramach zbiorczego abonamentu Apple One. Można polemizować, czy Sneaky Sasquatch rzeczywiście jest grą roku, ale taka właśnie była decyzja Apple.

Apple docenia też deweloperów, którzy dobrze odnaleźli się w realiach 2020 r.

Na koniec zestawienia Apple przyznało wyróżnienia kilku aplikacjom, które pomogły użytkownikom przetrwać trudny rok 2020. Pierwszą jest Shine, która uruchomiła dużą sekcję poświęconą zdrowiu psychicznemu, a także wpisała się w nurt Black Lives Matter. Drugą aplikacją jest Caribu, która pozwala w zdalny sposób łączyć rodziny i wspólnie grać w interaktywne gry, czy np. czytać książki dla dzieci.

Apple docenił też Pokemon GO, aplikację, która zaczęła od aktywności na zewnątrz, która świetnie dostosowała się do czasów pandemii. Ostatnią aplikacją jest ShareTheMeal, czyli aplikacja charytatywna skupiona na dostarczaniu pożywienia w trudne rejony świata.