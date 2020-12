Alexa i Amazon w Polsce? Mamy maila, w którym firma zdradza swoje plany

54 interakcji

Amazon szuka chętnych do testowania i rozwijania usługi Alexa w naszym kraju. Daje to nadzieję na to, że amerykański asystent przemówi wkrótce po polsku.

Mijający rok był dla Amazona bardzo łaskawy, ale w kwestii jego obecności w naszym kraju w zasadzie nic nowego się nie wydarzyło. Chociaż w naszych miastach zlokalizowane zostały magazyny firmy, to cały czas nie mamy polskiej wersji sklepu. Jakby tego było mało, w sklepie z e-bookami nie kupimy polskich pozycji i tylko część biblioteki w Prime Video doczekała się tłumaczeń na nasz język, a do tego asystent głosowy o nazwie Alexa cały czas nie chce szprechać po naszemu.

Fakt, że Alexa nadal nie obsługuje języka polskiego jest o tyle smutny, że to w Trójmieście zlokalizowany jest jeden z oddziałów R&D amerykańskiego Amazonu, który pracuje nad rozwojem tegoż rozwiązania. Niestety jak dotąd przedsiębiorstwo Jeffa Bezosa, pomimo tego, iż globalnie zarabia mnóstwo pieniędzy, uznawało nasz język za zbyt trudny, a nasz region za zbyt mało lukratywny, by się nad nim pochylać. To się może jednak wreszcie zmienić.

Alexa, witaj w Polsce

Screenshot wiadomości e-mail, który podesłał nam czytelnik Konrad, wskazuje na to, iż Amazon szuka testerów usługi Alexa, którzy pomogliby w rozwijaniu jej z myślą o naszym rynku. Amerykański gigant zaprasza wybrane osoby do udziału w programie Amazon Alexa Preview, co ma pozwolić na „kreowanie przyszłości asystenta w Polsce”. Firma poszukuje osób, które chciałyby sprawdzić w praktyce możliwości tej usługi.

Amazon, w zamiast za dostęp do programu Alexa Preview, chciałaby przetwarzać dane użytkowników z myślą o „usprawnieniu działania usługi w Polsce”. Pozostaje trzymać kciuki, by faktycznie chodziło tu o wsparcie naszego języka i nagrania wypowiadanych w nim komend, a nie jedynie obsługę np. lokalnej prognozy pogody poprzez polecenia wydawane w języku angielskim. Dowiemy się tego „za kilka tygodni”, bo tyle trzeba poczekać na kolejną wiadomość od firmy w tej sprawie.

Dostępność asystenta Amazonu w naszym kraju byłaby sporym wydarzeniem.

Jak na razie twórcom tego typu rozwiązań nie jest po drodze z językiem polskim, który jest dość skomplikowany przy kodowaniu w porównaniu do np. angielskiego. Jak na razie z wielkich graczy na tym rynku jedynie Google zlokalizował swoją usługę i to nadal nie w pełnym wymiarze. Ignoruje nas natomiast Apple, którego Siri jest starsza zarówno od Asystenta z Mountain View, jak i od Alexy i pomimo ostatnich plotek nadal nie otrzymała wsparcia naszego języka.

Amazon jest tutaj w dodatku jednym z najbardziej liczących się graczy, jeśli wziąć pod uwagę wsparcie firm trzecich. W ostatnich latach z jego Alexą zintegrowanych zostało mnóstwo aplikacji, usług online i urządzeń z kategorii Smart Home, które można obsługiwać głosowo nie tylko poprzez urządzenia mobilne, ale również za pośrednictwem tanich inteligentnych głośników będących podstawowym sposobem komunikacji z asystentem mieszkającym w chmurze.