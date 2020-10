Masz 65-calowy telewizor LG OLED TV? To łap za telefon i dzwoń do serwisu

Wybrane modele telewizorów LG OLED TV zawierają wadę konstrukcyjną, która może doprowadzić do uszkodzenia telewizora na skutek normalnego użytkowania. Producent wzywa do kontaktu z serwisem celem nieodpłatnej naprawy.

Wybrane 65-calowe telewizory LG OLED TV wyprodukowane w latach 2016-2017 mogą się nagle zepsuć bez wyraźnej przyczyny. Problemem jest wadliwy moduł zasilający, który może doprowadzić do przegrzania się sprzętu i jego fizycznego uszkodzenia. Na razie nie jest znany ani jeden przypadek wystąpienia awarii w domu posiadacza takiego telewizora – jednak LG wyraźnie woli dmuchać na zimne, więc oferuje darmowy serwis prewencyjny wszystkim posiadaczom tych telewizorów, o czym informuje też Komisja Europejska.

Problematyczne telewizory zostały wyprodukowane w Polsce. Montowane u nas OLED-y trafiają do ogólnoeuropejskiej dystrybucji. Poza uszkodzeniem samego sprzętu w nietypowych sytuacjach awaria może nawet doprowadzić do poparzeń – gdy dotkniemy tylnej części wadliwego telewizora – oraz do zatrucia oparami po piekących się podzespołach.

LG OLED TV z wadą fabryczną. Te modele powinny trafić na serwis

Komisja Europejska wskazuje następujące modele telewizorów LG, które objęte są nieodpłatnym programem naprawy. Są to:

LG OLED65E6

LG OLED65B7

LG OLED65C7

LG OLED65E7

LG OLED65W7

Wszystkie zainteresowane strony podkreślają, że to działanie głównie prewencyjne. Nie ignorowałbym jednak na miejscu ich posiadaczy ostrzeżeń i zdecydowanie – przy najbliższej możliwej okazji – skontaktowałbym się z serwisem. Na wszelki wypadek. Zwłaszcza że pomijając rzeczoną usterkę, to genialne produkty, jak wynika, chociażby z mojej recenzji.