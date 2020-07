Samsung już niedługo zaprezentuje swoje kolejne telefony z linii Galaxy Note, mają one jednak przed nami coraz mniej tajemnic. Teraz do sieci trafiły zdjęcia, na których możemy zobaczyć Galaxy Note20 Ultra w akcji.

Premiera smartfonów z rodziny Galaxy Note 20 jest jedną z gorzej strzeżonych tajemnic w świecie nowych technologii. Niemal pewne jest, iż już w przyszłym miesiącu Samsung pokaże kilka urządzeń z tej linii wyposażonych w kolejną generację rysików S Pen.

Jak wyglądają smartfony z linii Galaxy Note 20?

Wygląd podstawowego modelu telefonu z tej rodziny urządzeń poznaliśmy już kilka dni temu za sprawą… samego Samsunga. Na stronie internetowej firmy pojawiły się grafiki przedstawiające jeden z wariantów kolorystycznych bazowej edycji Galaxy Note 20. Na tym jednak nie koniec.

Galaxy Note 20 Ultra, czyli najdroższy, najlepiej wyposażony i największy model telefonu z tych mających trafić do oferty Samsunga już w przyszłym miesiącu, zapozował do zdjęć, którymi na Twitterze podzielił się profil Jimmy IS Promo. Widać na nich zarówno telefon, jak i rysik.

Urządzenie widoczne na fotografiach ma czarną obudowę oraz bardzo cienkie ramki dookoła wyświetlacza. Wycięcie na obiektyw przedniego aparatu w środkowej części ekranu ma kształt litery „o”. Do tego dochodzi prostokątna wyspa z aparatami bardzo podobna do tej, którą znamy z linii Galaxy S20.

Co jeszcze wiemy o Galaxy Note 20 Ultra?

Urządzenie ma być wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus z modemem 5G, aczkolwiek do sprzedaży powinien trafić też telefon w wersji z układem Exynos produkcji własnej Samsunga. Do tego dochodzi aż 12 GB pamięci operacyjnej. Nie wiadomo, czy dostępna będzie tańsza wersja z mniejszą ilością RAM-u.

Podzespoły napędzające Galaxy Note 20 Ultra będą skrywane przez ogromny ekran o przekątnej długości aż 6,87-cala i nietypowej rozdzielczości 1444 na 3096 pikseli. Spodziewamy się też odświeżania obrazu w 120 Hz, ale nie wiadomo, czy taką wartość będzie można osiągnąć przy pełnej rozdzielczości.

Do tego dojdzie potrójny aparat fotograficzny, najpewniej z głównym sensorem o rozdzielczości 108 Mpix, jak w Samsungu Galaxy S20 Ultra. Za zasilanie wszystkiego ma odpowiadać akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można ładować z mocą 45 W.