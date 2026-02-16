Jak znaleźć iPhone'a i inne sprzęty Apple'a? Oto co musisz wiedzieć

Ładowanie...

Smartfony to urządzenia, których wiele osób praktycznie nie wypuszcza z rąk, ale nie wszyscy są do nich na stałe przyspawani. Zdarzają się też sytuacje, gdy po prostu nie wypada korzystać z telefonu, jak np. na spotkaniu biznesowym, w restauracji, w kinie albo podczas rodzinnego obiadu. Co jednak zrobić w chwili, gdy się zorientujemy, że telefonu albo innego sprzętu marki Apple nie ma tam, gdzie powinien być i obawiamy się, iż się zgubił lub ktoś go ukradł?

Po pierwsze: nie wolno panikować, tym bardziej że Apple udostępnia narzędzie, które pozwala namierzyć utraconego iPhone’a, iPada, Apple Watcha, komputer Mac, słuchawki AirPodsy, lokalizator AirTagi itp. Pomaga ono w odnalezieniu sprzętu niezależnie od tego, czy go zgubiliśmy, czy też został on ukradziony (lub gdy jedno doprowadziło do drugiego). Tylko jak z tego korzystać? Wygląda to ciut inaczej niż w przypadku namierzania telefonów z Androidem.

Jak znaleźć zgubionego lub skradzionego iPhone’a z użyciem zegarka Apple Watch?

Jeśli jesteśmy pewni, że telefon znajduje się w naszej bezpośredniej okolicy, bo np. korzystaliśmy z niego niedawno w mieszkaniu, którego od wielu godzin nikt nie opuścił, to można rozsądnie założyć, że np. spadł za kanapę lub ktoś go czymś przykrył. Posiadacze zegarków Apple Watch mogą ich wtedy użyć, aby uruchomić sygnał dźwiękowy w telefonie, który pomoże w znalezieniu zguby.

Namierzanie telefonu iPhone z zegarka Apple Watch - tak wygląda ikonka Pingnij telefon

Aby namierzyć iPhone’a z użyciem Apple Watch, należy otworzyć Centrum Sterowania poprzez wciśnięcie guzika bocznego w zegarku oraz odnaleźć i tąpnąć ikonkę Pingnij telefon. W przypadku tych nowszych modeli urządzeń można w dodatku sprawdzić, w jakiej odległości od telefonu znajduje się smartwatch i szukać go metodą ciepło-zimno, nawet jeśli nie słyszymy z niego dźwięku.

Działa to w dwie strony - zegarka możemy szukać z poziomu telefonu. W tym celu należy dodać przycisk Pingnij zegarek do Centrum Sterowania, a potem wystarczy rozwinąć je, pociągając palcem z prawego górnego rogu w dół, wcisnąć odpowiednią ikonkę i namierzyć zgubę. W niektórych przypadkach, gdy szukamy telefonu, zegarka lub innego sprzętu Apple’a, przydać się może zaś aplikacja Znajdź.

Tak wygląda aplikacja Znajdź od Apple’a w wersji na iOS 26

Jak działa Znajdź (Find My) od Apple’a?

W chwili, gdy zorientujemy się, że telefon lub inny sprzęt Apple’a zniknął nam z oczu, a zegarek nie jest w stanie go znaleźć w okolicy poprzez Pingowanie telefonu (lub z zegarka nie korzystamy), z pomocą przychodzi nam usługa Znajdź. Jeśli tylko aktywowaliśmy ją na urządzeniu, to będzie ono raportowało ostatnią znaną pozycję, którą da się sprawdzić na mapie wraz z datą i godziną odczytu.

A jak skorzystać z usługi Znajdź? Odpowiednie aplikacje są dostępne na telefonach z iOS oraz innych sprzętach producenta z Cupertino, w tym na wspomnianych zegarkach z watchOS, tabletach z iPadOS oraz komputerach z macOS. Z usługi Znajdź możemy skorzystać z poziomu usługi icloud.com w dowolnej przeglądarce, co może być przydatne, gdy używamy tylko jednego sprzętu Apple’a.

Różne funkcje aplikacji Znajdź w wersji na macOS 26

Poza namierzaniem sprzętów na mapie, jeśli te są wyposażone w moduł GPS oraz mają połączenie z internetem (lub zostaną wykryte dzięki via Bluetooth przez inne sprzęty marki Apple; działa to jak Sonar z filmów o Batmanie), w usłudze Znajdź można odtworzyć na nich dźwięk. Możemy też otrzymywać powiadomienie, gdy urządzenie opuści bezpieczną strefę taką jak np. dom albo zakład pracy.

Do tego dochodzi opcja oznaczenia iPhone’ów i innych urządzeń Apple’a jako Utracone.

Zakres możliwości różni się w zależności od tego, jakie urządzenie oznaczamy jako utracone. W przypadku iPhone’ów wybrane funkcje w urządzeniu zostaną zablokowane, a do jego odblokowania wymagane będzie podanie kodu. Karty i usługi płatnicze zostaną zawieszone, a na ekranie można wyświetlić wiadomość dla znalazcy. Dostaniemy też powiadomienia o zmianie pozycji tego urządzenia.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4 Aktywowanie funkcji Utracony w aplikacji Znajdź od Apple’a

Oprócz tego niektóre sprzęty Apple’a można zdalnie wymazać, jeśli bardziej martwimy się o to, że ktoś dobierze się do naszych danych, niż o sprzęt. Do tego możemy wygodnie wyznaczyć trasę do miejsca, gdzie sprzęt widziany był ostatnio. Do tego w aplikacji Znajdź możemy namierzać nie tylko swoje urządzenia, ale również sprzęty należące do członków naszej Chmury Rodzinnej.

Mamy też zakładkę z osobami, gdzie widzimy lokalizację najbliższych, jeśli oczywiście wyrażą na to zgodę (odczyt koordynator GPS może być dokonywany z iPhone’a lub z Apple Watcha). Do tej sekcji możemy dodawać osoby spoza naszej rodziny. W kolejnej zakładce możemy namierzać AirTagi i inne lokalizatory, które można np. wrzucić do torebki lub przypiąć do roweru.

Nie zapomnij skonfigurować usługi Znajdź na wszystkich swoich urządzeniach!

Konfiguracja usługi Znajdź w iPhonie i innym sprzętach Apple’a

Apple aktywuje opcję namierzania urządzeń automatycznie po zalogowaniu się na konto Apple ID. Co jednak w sytuacji, gdy nie jesteśmy zalogowani lub z jakiegoś powodu jest to wyłączone? W takiej sytuacji najlepiej podać login i hasło w Ustawieniach, kliknąć w awatar i wejść do sekcji Znajdź. Tutaj możemy sprawdzić, czy usługa jest aktywna oraz sprawdzić, komu udostępniamy lokalizację.

A wiecie, co jest w tym najlepsze? Nawet jeśli iPhone został wyłączony, to nadal może być wykrywany przez usługę Znajdź. Do tego, póki ktoś nie pozna hasła, nie będzie w stanie wymazać w pełni danych i aktywować na telefonie innego Apple ID. Nawet jeśli sprzętu nie odzyskamy, to będzie mógł stać się dla złodzieja co najwyżej dawcą kilku części zamiennych. Zawsze to jakieś pocieszenie!

Piotr Grabiec 16.02.2026 21:47

