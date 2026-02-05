REKLAMA
Blokada IMEI w Plus, Play, T-Mobile i Orange. Jak odblokować telefon?

Blokada IMEI to standardowa procedura po zgubieniu telefonu lub zablokowaniu go przez operatora takiego jak Plus, Play, T-Mobile i Orange. A jak odblokować IMEI? Wyjaśniamy.

Piotr Grabiec
Z tego artykułu dowiesz się:

Po pierwsze: co to IMEI? To taki indywidualny, 15-cyfrowy numer identyfikacyjny telefonu. Jego zablokowanie przez operatora jest standardową procedurą w przypadku zgubienia lub kradzieży sprzętu. Zdarza się też, że blokada IMEI jest stosowana, jeśli klient, który otrzymał urządzenie od operatora, przestał spłacać raty. Na szczęście można odblokować IMEI w sieciach Plus, T-Mobile, Orange i Play.

Blokada IMEI - kiedy się pojawia?

Zdarzają się sytuacje, gdy operatorzy, tacy jak Plus, Play, T-Mobile i Orange, blokują smartfony po numerze IMEI, czyli unikalnym numerze identyfikacyjnym urządzenia. W takiej sytuacji telefon nie będzie się nadawał do użytku. Dzieje się tak albo na prośbę klienta, który telefon stracił (zgubienie, kradzież) oraz w sytuacji, gdy klient przestał spłacać raty. To utrudnia kupno telefonu z drugiej ręki.

Może się okazać, że sprzedający urządzenie nie był de facto właścicielem sprzętu, a my będziemy mieć problem. Z tego powodu, jeśli planujesz zakup używanego telefonu, to uważaj, bo możesz wpaść w pułapkę! Operatorzy mogą zablokować urządzenie kupione na raty, jeśli właściciel przestał je spłacać. Na szczęście jest możliwość sprawdzenia, czy telefon może zostać objęty blokadą IMEI.

Kupno używanego telefonu - na co trzeba uważać?

Wiele osób decyduje się na zakup telefonu na raty bezpośrednio u operatora, a potem spłaca takie urządzenie razem z abonamentem na usługi telekomunikacyjne. Część z nabywców decyduje się przy tym telefon od razu sprzedać, a potem o ratach „zapomina”.

Telekomy, chroniąc swoje interesy, utrudniają nabywanie smartfonów z drugiej ręki. Na szczęście są sposoby na to, by sprawdzić, czy telefon nie został przypadkiem już zablokowany, jeszcze przed zakupem. Niżej podpowiadamy, jak sprawdzić stan prawny telefonu.

Zobacz także: Jak odblokować iPhone’a? Bez kodu też się da. Jest jedno ale

Blokada IMEI w sieciach Plus, T-Mobile, Orange i Play

Polscy operatorzy przygotowali już procedury pozwalające na zdalne zablokowanie telefonu po numerze IMEI w wyniku niespłacania przez klienta rat, aby utrudnić życie oszustom. Jako pierwsze na takie blokady zdecydowały się sieci Plus i T-Mobile, a potem dołączyli do nich Orange oraz Play. Telekomy zmieniły swoje regulamin właśnie w tym celu i takie blokady zaczęły się pojawiać.

Oznacza to, że zakup telefonu z drugiej ręki, który był pierwotnie dystrybuowane przez Plusa, T-Mobile’a, Orange'a lub Play, wiąże się z pewnym ryzykiem. Nigdy nie wiadomo, czy pierwotny nabywca ma już do niego pełnię praw i czy np. po miesiącu smartfon nie zostanie zablokowany przez sprzedawcę. Na szczęście klienci mogą sprawdzić stan prawny telefonu jeszcze przed zakupem.

Jak sprawdzić numer IMEI w telefonie?

Taką informację można często znaleźć na pudełku albo w opisie ogłoszenia, ale warto się upewnić, że jego ona zgodna z tym, co raportuje samo urządzenie. W tym celu po jego uruchomieniu wystarczy wejść w ustawienia i odszukać odpowiednią pozycję lub wejść w dialer (czyli w aplikację Telefon) oraz wpisać na nim kod USSD: *#06#.

Przed zakupem urządzenia warto poprosić o numer IMEI sprzedawcę, by sprawdzić, jaki jest status prawny urządzenia. Po odbiorze telefonu należy się też upewnić, czy numer raportowany przez urządzenie zgadza się z tym, który został podany przed sprzedażą, aby uniknąć przykrych konsekwencji potencjalnej blokady.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone telekomunikacji:

Jak sprawdzić numer IMEI? Formularz sieci Plus

Aby sprawdzić, czy telefon pochodzący z Polkomtela ma założoną blokadę, należy wejść na stronę internetową operatora sieci Plus do sprawdzania numeru IMEI. Wystarczy wpisać w odpowiednim polu numer IMEI oraz e-mail, by otrzymać w wiadomości zwrotnej informację na temat danego urządzenia.

Plus informuje też, iż przygotowała swoje narzędzie z myślą o osobach, które kupiły, zamierzają nabyć lub sprzedają urządzenie kupione na raty u zielonego telekomu. Operator dodaje, że weryfikacji mogą podlegać urządzenia sprzedane w systemie ratalnym od 8 lipca 2016 r., a bazę aktualizuje się co tydzień.

Jak sprawdzić numer IMEI? Formularz sieci T-Mobile

Strona internetowa do sprawdzania numeru IMEI w T-Mobile też istnieje. To na niej można sprawdzić stan prawny telefonu sprzedawanego pierwotnie przez tę sieć. W tym przypadku, podobnie jak ma to miejsce na stronach innych sieci, należy wpisać numer IMEI oraz swój adres e-mail i poczekać na wiadomość zwrotną.

Jak sprawdzić numer IMEI? Formularz sieci Orange

Pojawiła się również witryna internetowa do sprawdzania numeru IMEI w Orange. Pomarańczowy operator też pozwala na samodzielne sprawdzenie informacji na temat urządzenia po jego numerze identyfikacyjnym. Na tej stronie można sprawdzić, czy urządzenie kupione po 23 listopada 2020 r. w systemie ratalnym jest wolne od obciążeń.

Jak sprawdzić numer IMEI? Formularz sieci Play

Witryna internetowa do sprawdzania numeru IMEI w Play również jest dostępna. W formularzu należy podać numer IMEI urządzenia, a jeśli zostało kupione u fioletowego operatora, to ten podzieli się informacją na temat tego, czy jego posiadacz nie zaprzestał przypadkiem spłacania rat.

A jak odblokować numer IMEI?

Odblokowywanie numeru IMEI na własną rękę jest w Polsce nielegalne, więc nie należy tego robić. Blokadę zdjąć może wyłącznie operator. Jeśli blokada została nałożona na prośbę właściciela, który telefon stracił, a potem go odzyskał, sprawa jest prosta - wystarczy zgłosić się w tej sprawie do operatora wraz z dowodem zakupu urządzenia.

W sytuacji, gdy nieświadomie kupiliśmy urządzenie, które ma blokadę IMEI, najlepiej będzie je zwrócić do sprzedawcy. Potem warto też poinformować operatora o zaistniałej sytuacji. Jeśli zwrot z jakiegoś powodu nie jest możliwy, bo sprzedawca zapadł się pod ziemię, to niestety, aby używać sprzętu, konieczne będzie uregulowanie kwoty pozostałej do spłaty.

05.02.2026 21:22
