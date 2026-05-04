REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Wojna o niebo. Ta rakieta nie musi trafić, żeby zabić

Kontrakt za 441 mln dolarów, fundusze specjalne, zero elastyczności w harmonogramie. Tak Pentagon uzupełnia zapasy obrony powietrznej w trakcie operacji na Bliskim Wschodzie.

Marcin Kusz
441 mln dolarów na pilne zamówienie rakiet Patriot GEM-T
REKLAMA

Departament Wojny USA podpisał właśnie z Raytheonem modyfikację kontraktu o wartości 441,6 mln dol. na produkcję rakiet przechwytujących Patriot GEM-T. Cała kwota została przelana z funduszy specjalnych, poza normalnym cyklem budżetowym. Termin realizacji: 5 miesięcy, do końca września. Żadnej elastyczności, żadnych etapów, żadnego marginesu. To nie jest standardowe zamówienie wojskowe. To pilne uzupełnianie zapasów w trakcie trwającej operacji Epic Fury – w warunkach, w których tempo zużywania rakiet wyprzedza tempo ich produkcji.

REKLAMA

Rakieta, która nie musi trafić, żeby zabić

System Patriot to najbardziej rozpowszechniona zachodnia platforma obrony powietrznej i przeciwrakietowej, wykorzystywana przez 19 państw, sprawdzona w boju od Operacji Pustynna Burza w 1991 r. po trwającą wojnę na Ukrainie. Ale Patriot to nie jeden typ rakiety – to cała rodzina pocisków przechwytujących, z których każdy jest zaprojektowany do innego zadania.

PAC-3 i jego nowsza wersja PAC-3 MSE to pociski typu hit-to-kill. Lecą w cel i niszczą go bezpośrednią kolizją kinetyczną, bez głowicy bojowej. Są przeznaczone przede wszystkim do zwalczania balistycznych pocisków rakietowych, w tym broni masowego rażenia, gdzie konieczne jest fizyczne zniszczenie głowicy bojowej, a nie tylko uszkodzenie nośnika. Są precyzyjne, skuteczne i drogie. Każdy PAC-3 MSE kosztuje około 5,5 mln dol.

GEM-T (Guidance Enhanced Missile – Tactical) to natomiast zmodernizowana wersja starszej rakiety PAC-2, wyposażona w udoskonalony system naprowadzania i ulepszoną głowicę odłamkowo-burzącą ze zbliżeniowym zapalnikiem. GEM-T nie musi trafić w cel bezpośrednio. Wystarczy, że zbliży się na wystarczającą odległość i zdetonuje swoją głowicę, rozsiewając chmurę odłamków, która niszczy lub uszkadza cel. To czyni ją skuteczną przeciwko szerszemu spektrum zagrożeń: pociskom manewrującym, dronom, samolotom i taktycznym pociskom balistycznym.

Właśnie ta elastyczność sprawia, że GEM-T jest rakietą, którą baterie Patriot zużywają najszybciej. Pociski manewrujące, drony, zagrożenia aerodynamiczne to kategorie celów, z którymi siły obrony powietrznej mierzą się najczęściej i w największych ilościach. GEM-T pozwala angażować te zagrożenia skutecznie, rezerwując ograniczone zapasy PAC-3 na najgroźniejsze cele balistyczne. Ale ta ekonomia działa tylko wtedy, gdy GEM-T jest w magazynie. A tempo zużycia w ramach operacji Epic Fury najwyraźniej to magazyn opróżnia szybciej, niż zakładano.

441 mln dolarów w jeden dzień

Standardowe zamówienia Pentagonu na złożone pociski kierowane rozkładają się na kilka lat budżetowych. Finansowanie jest uwalniane etapami, powiązane z kamieniami milowymi produkcji, a harmonogramy dostaw obejmują kwartały lub lata. To normalna procedura dla złożonej broni produkowanej w małych seriach.

W przypadku nowego kontraktu, 441,6 mln dolarów zostało zobligowanych w całości w dniu podpisania – nie w ratach, nie w transzach, lecz jedną kwotą. Pieniądze pochodzą z funduszy specjalnych roku budżetowego 2026. Oznacza to, że Kongres wydzielił je poza normalnym cyklem budżetowym, bo tempo wydarzeń nie pozwalało czekać na standardowy proces. Termin realizacji to ostatni dzień roku budżetowego.

To zamówienie podyktowane jest zatem pilną potrzebą operacyjną, prawdopodobnie wynikającą z tempa zużywania przechwytywaczy w ramach trwających operacji i koniecznością uzupełnienia zapasów rozmieszczonych na pierwszej linii – tam, gdzie baterie Patriot pracują najintensywniej.

Fabryka w Chambersburgu, fabryka w Schrobenhausen i wyścig z czasem

Produkcja GEM-T z kontraktu za 441 mln dol. odbędzie się w zakładach Raytheon w Chambersburgu w Pensylwanii, czyli w centralnym węźle w sieci produkcji rakiet firmy, odpowiedzialnym za finalny montaż i integrację systemów. To ten sam zakład, który produkuje GEM-T na potrzeby amerykańskiej armii i na eksport w ramach Foreign Military Sales.

Zobacz także:

REKLAMA

Równolegle Raytheon uruchamia nową linię produkcyjną GEM-T w Schrobenhausen w Bawarii, w zakładzie COMLOG. To pierwsza europejska fabryka produkująca pociski Patriot i jej uruchomienie jest bezpośrednią odpowiedzią na problem, który od miesięcy narasta: globalne zapotrzebowanie na przechwytywacze Patriot rośnie szybciej niż zdolność jednej fabryki do ich wytworzenia.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
04.05.2026 17:06
Tagi: pentagonrakiety przeciwlotniczeus armyUSAWojsko
Najnowsze
16:51
To zżera pamięć twojego telefonu. Google wyjaśnia
Aktualizacja: 2026-05-04T16:51:27+02:00
16:16
Microsoft: "widżety Windowsa są beznadziejne". Tak się zmienią
Aktualizacja: 2026-05-04T16:16:20+02:00
16:15
Rząd chce europejskiej trasy przez cały rok. Rzucą wyzwanie samolotom i autobusom 
Aktualizacja: 2026-05-04T16:15:17+02:00
15:11
Polski dron to hit. Amerykanie zaczynają testy
Aktualizacja: 2026-05-04T15:11:43+02:00
14:54
Drobny błąd zamula komputery. Nie, to nie wina Chrome
Aktualizacja: 2026-05-04T14:54:50+02:00
13:52
Parking prawem, nie towarem. Znalazł sposób, żeby nie płacić za postój
Aktualizacja: 2026-05-04T13:52:34+02:00
13:43
Absurd na maturze. CKE sprawdza wiedzę, a sama powinna się douczyć
Aktualizacja: 2026-05-04T13:43:10+02:00
13:23
4 gry Star Wars i jeden mod na 4 maja. Dzień święty święć
Aktualizacja: 2026-05-04T13:23:12+02:00
13:11
Oscary z nowymi zasadami. Złote statuetki tylko dla ludzi
Aktualizacja: 2026-05-04T13:11:11+02:00
12:44
Tanie, szybkie, jednorazowe. Kartonowe drony trafiają do armii
Aktualizacja: 2026-05-04T12:44:51+02:00
12:29
Zaginiona galaktyka odnaleziona wewnątrz Drogi Mlecznej. Została dosłownie pożarta
Aktualizacja: 2026-05-04T12:29:06+02:00
11:40
Pokazali, jak działa butelkomat idealny. Koniec z kolejkami
Aktualizacja: 2026-05-04T11:40:55+02:00
11:30
Na niebie pojawi się rój meteorów Eta Akwarydów. To resztki komety Halleya
Aktualizacja: 2026-05-04T11:30:43+02:00
10:21
Żabka już na lotnisku. Do samolotu weźmiesz kanapkę i sushi
Aktualizacja: 2026-05-04T10:21:21+02:00
9:45
Polskie lokale kombinują na słomkach. Sprytnie obchodzą zakaz
Aktualizacja: 2026-05-04T09:45:52+02:00
9:04
Byłem naiwny. Dostaliśmy nowy feudalizm
Aktualizacja: 2026-05-04T09:04:16+02:00
8:01
Gemini sam tworzy pliki z dokumentami. Nie potrzebujesz Worda i Excela
Aktualizacja: 2026-05-04T08:01:46+02:00
7:08
Wyciek matur 2026. Czy Podlasie znowu zna tematy?
Aktualizacja: 2026-05-04T07:08:02+02:00
7:00
Mapy Google się popsuły. Przesiadłem się na Mapy Apple'a, bo miałem dość
Aktualizacja: 2026-05-04T07:00:00+02:00
6:20
Nasz satelita wojskowy już na orbicie. Koniec bezkarności Rosji
Aktualizacja: 2026-05-04T06:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA