PS5 taniej niż na premierę. Sieć marketów ogłasza, będą kolejki

Ceny elektroniki użytkowej wariują, głównie ze względu na drogi RAM. Obecna generacja konsol jest pierwszą, która z czasem drożeje zamiast tanieć. Przyzwyczajeni byliśmy do czegoś zgoła przeciwnego, a gracze, którzy uznali, iż nie kupią PlayStation 5 na premierę, bo w nowy sprzęt wyposażą się po kilku latach i przy tym trochę zaoszczędzą, wyszli na tym jak Zabłocki na mydle.

Konsumentom planującym zakup PS5 w 2026 r. pozostało albo przełknąć fakt, iż za konsolę zapłacą dużo więcej niż ci gracze, którzy zdecydowali się na zakup lata temu, albo… polowanie na promocje. Te zdarzają się niestety od święta, a i tak często nowa promocyjna cena jest i tak wyższa niż ta, którą miało bazowe PlayStation 5 z 2020 r. Na szczęście tym razem jest inaczej.

PS5 w Auchan - warunki promocji

W nowej gazetce promocyjnej supermarketu Auchan pojawiła się informacja, iż z okazji 30-lecia sklepu kupimy taniej PlayStation 5 Digital. Cena? Za bazową konsolę Sony zapłacimy dokładnie 1699 zł. To nie tylko mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni, która wynosi 2199 zł, ale też mniej niż płaciliśmy za analogiczny model na premierę w 2020 r. PS5 Digital kosztowało wtedy 1849 zł.

Promocyjna cena na PS5 Digital w Auchan obowiązuje w terminie od 7 do 13 maja 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Cena katalogowa tego konkretnego modelu, a mówimy tutaj o wersji PlayStation 5 Slim Digital, od marca 2026 r. wynosi z kolei aż 2599 zł. Co więcej nawet te najbardziej atrakcyjne cenowo oferty widoczne dzisiaj na Ceneo zaczynają się obecnie od 2149 zł w górę.

PS5 Digital i brak napędu - to już nie problem

Konsola obecnej generacji od Sony debiutowała w dwóch wersjach, z których jedna była tańsza, ale za to pozbawiona napędu bez opcji zmiany tego faktu - można było grać na niej wyłącznie w gry z PS Store’a i PS Plusa. Na szczęście to pierwotne PS5 Digital wyszło już ze sprzedaży, a wersja, która je zastąpiła, czyli PS5 Slim Digital, ma już nieco zmienioną konstrukcję (a przy okazji jest mniejsze).

PS5 Slim w wersji Digital napędu nie ma, ale ten można dokupić później oraz zamontować go we własnym zakresie. Dla osób, które planują kupić PlayStation 5, a nie chcą na start wydawać majątku, to świetna wiadomość. Mogą nabyć teraz konsolę Sony bez napędu i grać na niej w cyfrowo zakupione gry, ale jeśli ktoś uzna, że chce grać w gry dostępne na płytach Blu-Ray, to napęd może dokupić.

Warto przy tym dodać, że napęd do PS5 istnieje w jednej wersji, która pasuje zarówno do PlayStation 5 Slim w wariancie Digital, jak i do potężniejszej konsoli PlayStation 5 Pro, która napędu była pozbawiona od dnia swojej premiery. Z początku były co prawda problemy z dostępnością tych opcjonalnych Blu-Rayi, co windowało ich ceny, ale te się na szczęście już skończyły.

Ile kosztuje napęd do PS5 w 2026?

Jeszcze dwa lata temu ceny oscylowały w granicy 1000 zł, ale dziś ten opcjonalny moduł Blu-Ray pasujący zarówno do PlayStation 5 Slim Digital, jak i do PlayStation 5 Pro, kosztuje niecałe 400 zł. Oznacza to, że korzystając z promocyjnej oferty Auchan na konsolę możemy mieć PlayStation 5 Slim w wersji z napędem optycznym za mniej niż 2100 zł.

To naprawdę niezła oferta i coś czuję, że taka okazja prędko się nie powtórzy. Jak można zaś przeczytać w opisie promocji na Pepperze, oferta dostępna będzie hipermarketach Auchan na terenie Polski z wyjątkiem kilku wybranych sklepów, którymi są te zlokalizowane przy ul. Rybnicka 97 w Racibórzu oraz przy ul. Batorego 128 w Zielonej Górze.

Piotr Grabiec 05.05.2026 15:54

