PlayStation 5 ma nową cenę. Nie czekaj, biegnij do sklepu

Japończycy musieli podjąć trudną decyzję. Wszystkie konsole PlayStation 5, w tym PS5 Pro, niebawem doczekają się wyższej ceny. Zmiany wejdą w życie już w następnym tygodniu - 2 kwietnia 2026 r. Jak dużych różnic należy się spodziewać?

PlayStation 5 drożeje. Konsola traci na opłacalności

Sony opublikowało nowy cennik konsoli PlayStation 5. Podwyżki ceny dotyczą całego świata, w tym Europy. Nowe ceny wyglądają następująco:

PlayStation 5 - 650 euro (ok. 2800 zł) - podwyżka z 550 euro

PlayStation 5 Digital Edition - 600 euro (ok. 2570 zł) - podwyżka z 500 euro;

PlayStation 5 Pro - 900 euro (ok. 3860 zł) - podwyżka z 800 euro.

Oznacza to, że wszystkie wersje doczekały się podwyżki na poziomie 100 euro. Na naszym rynku w Polsce mamy jednak własne ceny. Poszczególne wersje PS5 są dostępne za:

PS5 z napędem - 2499 zł,

PS5 bez napędu - 2199 zł,

PS5 Pro - 3499 zł.

Patrząc na to, że ceny w euro niekoniecznie przekładają się na nasz rynek, możemy oczekiwać, że po podwyżkach będzie bardzo drogo. Osobiście spodziewam się, że po podwyżkach ceny PS5 będą wyglądać następująco:

PS5 z napędem - 2899 zł,

PS5 bez napędu - 2599 zł,

PS5 Pro - 3999 zł.

Jeśli moje przewidywania się sprawdzą, ceny wzrosną o ok. 400-500 zł w zależności od modelu. Patrząc na to, że jeszcze do niedawna wersja digital w promocjach była dostępna za ok. 1700-1800 zł, nowa cena jest przerażająca.

Witamy w nowej rzeczywistości drogiej pamięci

Sony tłumaczy podwyżki "presją w globalnej gospodarce". W komunikacie nie padła wzmianka o cenach pamięci, ale wszyscy wiemy, że to właśnie kryzys na rynku modułów DRAM i NAND jest tu winowajcą. Droższa pamięć dotknęła już inne kategorie sprzętu elektronicznego - moduły RAM, karty graficzne czy smartfony. Teraz wpływa na konsole.

Albert Żurek 27.03.2026 15:37

