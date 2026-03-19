PS3 nadal na chodzie. Sony właśnie wydało nową aktualizację

20-letnie PlayStation 3 doczekało się kolejnej aktualizacji systemu. Zmiany są skromne, ale kluczowe dla użytkowników korzystających z płyt Blu-ray.

Malwina Kuśmierek
PlayStation 3 to konsola, przy której wielu z nas spędziło dzieciństwo i samo wspomnienie nazwy sprawia, że kręci się łezka w oku. Urządzenie w tym roku będzie celebrować 20 urodziny i mimo swojego wieku Sony nie porzuciło konsoli - a przynajmniej nie całkowicie. Bowiem japoński producent właśnie udostępnił nową aktualizację systemu.

Aktualizacja oznaczona numerem 4.93 waży około 200 MB i - zgodnie z oficjalnym komunikatem - "poprawia wydajność systemu". To sformułowanie, które użytkownicy PS3 widują od lat i które w praktyce niewiele mówi o faktycznym zakresie zmian. W rzeczywistości aktualizacja niesie ze sobą całkiem konkretną zmianę.

Jak wyjaśnia serwis PlayStation Lifestyle, wraz z aktualizacją Sony po raz kolejny odświeża klucze szyfrowania odtwarzacza Blu-ray. To konieczny proces, który musi być przeprowadzany cyklicznie - mniej więcej co 12-18 miesięcy - aby konsola mogła nadal odtwarzać filmy na fizycznych nośnikach. Bez instalacji najnowszej wersji oprogramowania użytkownicy mogą po prostu utracić możliwość oglądania swojej kolekcji Blu-ray.

To jednak nie jedyny powód wydania aktualizacji. W środowisku graczy i modderów panuje przekonanie, że tego typu poprawki mają również na celu utrudnienie życia osobom korzystającym z nieoficjalnego oprogramowania i tzw. jailbreaków. Sony nie mówi tego wprost, ale regularność takich „technicznych” aktualizacji sugeruje, że chodzi także o łatanie luk bezpieczeństwa.

Co istotne, nowa wersja systemu pojawia się dokładnie rok po poprzedniej aktualizacji (4.92), co pokazuje, że firma utrzymuje pewien rytm wsparcia dla niemal dwudziestoletniego sprzętu. To sytuacja coraz rzadsza w branży, gdzie wiele urządzeń traci wsparcie znacznie szybciej.

Aktualizację można pobrać bezpośrednio z poziomu konsoli lub z użyciem nośnika zewnętrznego, ale konieczne jest posiadanie co najmniej 200 MB wolnego miejsca. Sony tradycyjnie zaleca instalację najnowszej wersji, wskazując na poprawę bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Nowy firmware trafia na PS3 zaledwie kilka tygodni po zakończeniu wsparcia dla aplikacji Netflix. Serwis był obecny na konsoli od 2009 roku, początkowo w formie płyty Blu-ray, a później jako natywna aplikacja. Jego wycofanie było symbolicznym końcem pewnej epoki, ale - jak widać - nie oznacza, że PlayStation 3 przestaje być multimedialnym kombajnem.

No dobra, może trochę. Mimo wszystko PlayStation 3 jest dziś urządzeniem niszowym, wykorzystywanym głównie przez kolekcjonerów, fanów retro i osoby korzystające z biblioteki starszych gier. Jednak fakt, że producent wciąż publikuje aktualizacje, nawet jeśli są one czysto techniczne, pokazuje jedno: PS3 nie da się tak wywieźć na cmentarz.

Zdjęcie główne: SU HSUN / Shutterstock

19.03.2026 09:19
Tagi: Konsole do gierPlayStation
PS3 nadal na chodzie. Sony właśnie wydało nową aktualizację
