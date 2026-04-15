Gwiezdne wojny to już nie fikcja. Stworzyli broń doskonałą

MIDNIGHT to platforma kontroli przestrzeni kosmicznej. Chodzi więc o satelitę zdolnego do wykonywania bardzo precyzyjnych manewrów i operacji zbliżenia oraz działania w małej odległości. Taki system ma wykrywać, identyfikować, odstraszać i neutralizować zagrożenia wobec ważnych satelitów. Platforma może też prowadzić inspekcję na orbicie, pomagać w relokacji satelitów, tankowaniu, przechwyceniu współpracującego obiektu i sprowadzeniu z orbity niesprawnego sprzętu klienta.

To właśnie ten zestaw funkcji sprawia, że MIDNIGHT wygląda bardziej jak kosmiczny holownik, ochroniarz i policjant w jednym, niż jak klasyczna broń. We współczesnym wojskowym kosmosie to może być znacznie ważniejsze niż efektowny system ofensywny. Jeśli potrafisz szybko podejść do zagrożonego satelity, sprawdzić, co się z nim dzieje, wykryć zakłócenia, oskarżyć konkretnego sprawcę, odholować własny uszkodzony obiekt albo usunąć go z orbity, zyskujesz po prostu przewagę operacyjną. Platforma ma bazować na aktywnych i pasywnych ładunkach oraz na robotyce, z której firma jest znana od dekad.

Takie systemy przestają być już wyjątkiem

Nowość MIDNIGHT nie polega wyłącznie na samym produkcie. Jeszcze ciekawsze jest to, jak dobrze wpisuje się on w aktualne potrzeby rynku. Secure World Foundation w swoim najnowszym raporcie o globalnych zdolnościach kontrkosmicznych pisze wprost, że rośnie liczba państw zainteresowanych rozwojem satelitów ochronnych zdolnych do działań koorbitalnych. Raport wskazuje też, że rozwój tego typu zdolności obserwuje się już nie tylko w USA, Rosji i Chinach, ale że zainteresowanie podobnymi koncepcjami rośnie również w innych krajach.

Francja, Niemcy, Japonia i Indie z kolei publicznie mówią już o ochronie własnych aktywów orbitalnych przez zwrotne, manewrujące systemy mogące przeprowadzać inspekcje, osłaniać albo reagować na zagrożenia na orbicie. Jest to więc odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie świata, który zaczyna traktować satelity nie tylko jako narzędzia łączności i obserwacji, ale jako infrastrukturę wymagającą aktywnej ochrony.

Dlaczego kosmos w ogóle zaczął potrzebować broni ochronnej?

Bo satelity stały się elementem krytycznym działania nowoczesnych państw. To od nich zależą łączność, nawigacja, rozpoznanie, synchronizacja czasu, ostrzeganie, obserwacja Ziemi i duża część wojskowej świadomości sytuacyjnej. Narastające zagrożenia wobec tej infrastruktury wymagają większej ochrony, a sama platforma została pomyślana tak, by zamieniać wiedzę o sytuacji na orbicie w decyzje i działania. MIDNIGHT ma pomagać utrzymać ciągłość operacyjną w domenie, która staje się coraz bardziej kontestowana.

Współczesne zagrożenia orbitalne można sklasyfikować w 5 głównych kategoriach: systemy koorbitalne, broń antysatelitarną odpalana z Ziemi, walkę elektroniczną, broń o ukierunkowanej energii i cyberataki. W aktywnych konfliktach używane są dziś głównie niedestrukcyjne zdolności kosmiczne, a więc takie, które zakłócają, śledzą, zbliżają się, zagłuszają lub wywierają presję bez spektakularnego kinetycznego zniszczenia.

W tym projekcie najciekawsza tak naprawdę jest robotyka

MDA nie jest przypadkową firmą, która nagle postanowiła wejść w modny segment obrony kosmicznej. To przedsiębiorstwo z bardzo długim doświadczeniem w robotyce orbitalnej, znana z udziału w takich systemach jak Canadarm. Właśnie to odróżnia ten projekt od czystej koncepcji: za nim stoi zaplecze, które rzeczywiście umie pracować blisko innych obiektów w kosmosie.

Najtrudniejsze w tego typu systemach nie jest samo latanie w kosmosie, ale precyzyjne operowanie w pobliżu innych satelitów. Kiedy statek ma podejść do obiektu, obejrzeć go, ocenić jego stan, ewentualnie go chwycić albo odholować, margines błędu staje się ekstremalnie mały. MDA wyraźnie sugeruje, że to właśnie jej przewaga w robotyce, planowaniu misji i satelitarnych platformach ma zamienić MIDNIGHT z pomysłu w produkt gotowy do szybkiej konfiguracji i wdrożenia.

Marcin Kusz 15.04.2026 06:11

