Rosja umieści na orbicie broń nuklearną. Co to oznacza dla świata?

Tu oczywiście mamy do czynienia z największą zagadką. Nie wiadomo do końca czy chodzi o broń zdolną do bombardowania z komosu, czy też raczej do niszczenia infrastruktury na orbicie. Wszystko wskazuje na to, że jest to ta druga opcja. Jeden z amerykańskich urzędników powiedział CNN, że zagrożenie nie dotyczy broni, która mogłaby zostać użyta do ataku na ludzi. Mamy więc do czynienia raczej z urządzeniem zdolnym do wyłączenia (także za pomocą eksplozji atomowej) innych satelitów.