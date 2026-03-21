Badają kosmiczny śluz. Może i obrzydliwe, za to piekielnie użyteczne

Śluz bakteryjny w kosmosie brzmi jak zagrożenie, ale może tak naprawdę stać się narzędziem przetrwania. NASA chce zrozumieć, jak wykorzystać go w przyszłych misjach.

Marcin Kusz
NASA przestała bać się kosmicznego śluzu
Biofilm brzmi jak coś, czego na pokładzie statku kosmicznego chyba nikt nie chciałby oglądać. To lepka warstwa drobnoustrojów przyklejonych do powierzchni i do siebie nawzajem, coś pomiędzy bakteryjnym osadem a mikrobiologicznym miastem. NASA coraz wyraźniej dochodzi jednak do wniosku, że w długich misjach taki kosmiczny śluz może być nie tylko zagrożeniem dla rur, filtrów i zdrowia załogi, ale także jednym z narzędzi, które pomogą utrzymać ludzi i roślin przy życiu daleko od Ziemi.

Biofilm to nie brud, tylko zorganizowana społeczność mikroorganizmów

Biofilm nie jest tylko obrzydliwą mazią. To uporządkowana wspólnota bakterii, grzybów lub innych mikroorganizmów osadzonych w ochronnej macierzy, którą same wytwarzają. Na Ziemi takie struktury są dosłownie wszędzie: w jelitach, na korzeniach roślin, na naszych zębach, w rurach wodociągowych i na skałach. Biofilmy są głęboko związane z funkcjonowaniem życia na naszej planecie, bo wspierają m.in. zdrowie człowieka, odporność i pobieranie składników odżywczych przez rośliny.

W nowej pracy nie chodzi wyłącznie o jeden eksperyment z jedną bakterią na orbicie, lecz o szeroką syntezę dotychczasowych danych. Autorzy zebrali wyniki badań nad tym, jak biofilmy reagują na stresory lotu kosmicznego, takie jak mikrograwitacja, promieniowanie czy zamknięte środowisko statku.

W kosmosie biofilm potrafi być zagrożeniem dla statku i załogi

NASA od lat zwraca uwagę, że biofilmy mogą zarastać elementy systemów wodnych, ograniczać przepływ, pogarszać działanie urządzeń i zwiększać ryzyko zdrowotne dla astronautów. Badania prowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz naziemne analizy NASA wskazują, że mogą one uszkadzać materiały, przyczyniać się do korozji i utrudniać utrzymanie systemów podtrzymywania życia podczas długich misji. Im dłużej człowiek przebywa poza Ziemią, tym bardziej taki problem przestaje być tylko uciążliwością, a staje się kwestią bezpieczeństwa całej infrastruktury.

Dochodzi do tego kwestia naszego zdrowia. Biofilmy są z natury bardziej odporne, niż swobodnie pływające drobnoustroje, bo ich macierz działa jak osłona. To może utrudniać zwalczanie niechcianych kolonii i zwiększać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe. Badacze zwracali ostatnio uwagę, że w warunkach lotu kosmicznego mikroorganizmy mogą zmieniać ekspresję genów związanych z tworzeniem biofilmów i odpornością.

Teraz NASA patrzy na ten śluz inaczej. Jednak może też pomagać

Zamiast widzieć w biofilmach tylko zagrożenie, autorzy nowej pracy sugerują, że część z nich może być wręcz niezbędna dla zdrowia ludzi i roślin w kosmosie. Dotyczy to zwłaszcza mikrobiomu jelitowego, odporności oraz systemów uprawy roślin, które w przyszłości będą fundamentem zamkniętych ekosystemów na stacjach, bazach księżycowych czy w misjach marsjańskich.

Jeśli biofilmy pomagają roślinom pobierać składniki odżywcze, a u ludzi wspierają stabilność mikrobiomu, to ich całkowite wyczyszczenie z kosmicznego środowiska mogłoby się po prostu okazać równie nierozsądne, jak ich całkowite zignorowanie.

To bardzo ciekawa zmiana perspektywy. Dotąd dominowało myślenie, że śluz w kosmosie trzeba zwalczać. Teraz pojawia się pytanie, które biofilmy trzeba ograniczać, a które wręcz projektować i wspierać. Autorzy piszą, że przyszłe misje będą wymagały nie tylko kontroli biofilmów, lecz także ich świadomego zarządzania, a być może wręcz inżynierii takich wspólnot, by pracowały na korzyść załogi i biologicznych systemów podtrzymywania życia.

Dlaczego to może mieć ogromne znaczenie dla misji kosmicznych?

Na niskiej orbicie okołoziemskiej problem jest ważny. W głębokim kosmosie stanie się niemal krytyczny. Misja na Marsa nie będzie mogła przecież polegać na częstej wymianie sprzętu, ciągłych dostawach z Ziemi i agresywnym resetowaniu mikrobiologii wnętrza statku. Potrzebne będą systemy bardziej samowystarczalne, a to oznacza lepsze rozumienie, które mikroby i biofilmy pomagają utrzymywać obieg wody, zdrowie roślin i stabilność środowiska życia.

Biofilm staje się więc czymś więcej, niż zwykłym, średnio atrakcyjnym biologicznym osadem. To potencjalny element architektury przyszłych habitatów. Jeśli uda się odróżnić biofilmy niszczące system od tych, które pomagają w regeneracji zasobów i wspierają zdrowie, to kosmiczne miasta drobnoustrojów mogą okazać się częścią technologii podboju innych światów. Nie będą widowiskowe jak rakiety i lądowniki, ale mogą zadecydować o tym, czy załoga wytrzyma miesiące i lata z dala od Ziemi.

Marcin Kusz
21.03.2026 07:21
