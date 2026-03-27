System kaucyjny zamieni domy w wylęgarnie robactwa. Koniec zimy, początek smrodu

Bądźmy ze sobą szczerzy. Nikt o zdrowych zmysłach nie biega do marketu z jedną pustą butelką po Coli tuż po jej wypiciu. Jesteśmy ludźmi, mamy swoje życie, pracę i problemy. Zrobiliśmy więc to, co naturalne: zamieniliśmy nasze balkony, garaże i kąty w kuchniach w darmowe magazyny dla dyskontów. Zbieramy to plastikowe paskudztwo do wielkich worów, czekając na mityczny dzień wywózki, żeby w ogóle opłacało się stać w kolejce do butelkomatu. Problem w tym, że o ile zimą system kaucyjny jeszcze jakoś udawał, że działa, to wiosna i lato bezlitośnie obnażą jego kretynizm. Wspomnicie moje słowo.

Koniec zimy, początek smrodu. System kaucyjny zamieni nasze domy w wylęgarnie much

W butelkach po sokach, słodkich napojach gazowanych czy piwie zawsze zostaje na dnie trochę płynu. Zostaw ten ulepek na kilka dni w temperaturze dwudziestu kilku stopni w plastiku. Co dostajesz? Doskonałe środowisko do fermentacji. Za chwilę w co drugim polskim domu zacznie unosić się zapach taniej pijalni ulokowanej gdzieś na tyłach ul. Brackiej w Krakowie, a nad workami z cennym plastikiem zaczną tańczyć chmary muszek owocówek. Zbieranie butelek na kaucję w gorącu to proszenie się o domowy ferment, lepkie podłogi i użeranie się z robactwem. Jak tego uniknąć? System ma na to odpowiedź, choć oficjalnie nikt nie powie tego na głos: musisz ten śmieć po prostu umyć.

I tu dochodzimy do ściany absurdu, w którą właśnie uderzamy z pełną prędkością. Żeby uniknąć smrodu i plagi insektów we własnym mieszkaniu, musisz tę butelkę przepłukać. Odkręcasz kran. Puszczasz czystą, zdatną do picia wodę (za którą oczywiście płacisz). Wypłukujesz resztki słodkiego ulepu. Brudna woda, pełna cukru i chemii z napojów, leci do ścieków. Oczyszczalnie muszą zużyć prąd i chemikalia, żeby tę wodę z powrotem uzdatnić.

Zatrzymajmy się na chwilę i powiedzmy to głośno: zużywamy cenną, pitną wodę i produkujemy ścieki po to, żeby móc komfortowo przetrzymywać w domu śmieci. Gdzie tu jest ekologia? Gdzie logika? Gdzie w tym wszystkim jest zysk dla naszej planety? Przecież to jest matematyka na poziomie szkoły podstawowej. Zyskujemy ułamek procenta na powtórnym przetworzeniu plastiku, który wcześniej i tak lądował w żółtym worku, a w zamian marnujemy miliony litrów wody w skali kraju. Wody, której podobno w Polsce dramatycznie brakuje.

Ekologia nie może polegać na przerzucaniu niewygody na obywatela

Co ty bredzisz, przecież się przyzwyczaisz. Najłatwiej jest powiedzieć, że trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Do źle oznaczonych punktów zwrotu, do kolejek, do pełnych butelkomatów, do wożenia worków w bagażniku. Tylko że prawdziwie dobry system poznaje się nie po tym, że da się go jakoś wytrzymać, ale po tym, że nie wymaga codziennego kombinowania. A już zwłaszcza nie wtedy, gdy ma być wizytówką nowoczesnej ekologii.

Jeżeli naprawdę chcemy, by system kaucyjny był sukcesem, trzeba przestać opowiadać o nim jak o moralnym obowiązku każdego obywatela, a zacząć traktować go jak usługę publiczną, która ma być możliwie bezproblemowa. Więcej łatwo dostępnych punktów zwrotu. Lepsza logistyka odbioru. Jasne oznaczenia. Rozwiązania dla ludzi mieszkających w małych mieszkaniach, a nie tylko dla tych, którzy mają garaż, spiżarnię albo wielki kosz gospodarczy. Dziś nawet badania pokazują, że przechowywanie i transport są jednymi z głównych barier korzystania z systemu.

Liczby nie kłamią, ale pomijają niewygodną prawdę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska z dumą ogłasza wielki sukces. Z oficjalnych danych wynika, że tylko do początku 2026 r. zwróciliśmy blisko 28 milionów opakowań. Politycy chwalą się w mediach, że poziom zwrotów dobił do 60 proc., co miażdży wcześniejsze statystyki ze starych, żółtych pojemników. Wielkie sieci handlowe prześcigają się w publikowaniu PR-owych laurek.

Wszyscy na górze klepią się po plecach – w raportach jest zielono, innowacyjnie i bardzo europejsko. Tylko że te imponujące liczby mają swoją ukrytą, śmierdzącą cenę. Skrupulatnie zbieramy te miliony butelek. Tylko nikt w ministerstwie ani w zarządach dyskontów nie liczy tego, jakim kosztem się to odbywa.

Zrobiono z nas darmową armię magazynierów i pomywaczy. Sukces tego systemu w całości opiera się na tym, że to my, na własnych metrach kwadratowych, składujemy ten plastik, a potem, żeby nie utonąć w smrodzie i muszkach, własnoręcznie go myjemy. Dosłownie czyścimy śmieci w naszych zlewach, marnując przy tym wodę, żeby wielki biznes mógł pochwalić się rekordami odzysku w butelkomatach, a politycy mogli ogłosić eko-sukces.

Przecież to producent powinien ponosić ciężar wyprodukowania plastiku. Tymczasem to my tracimy cenne litry pitnej wody i płacimy za ścieki, uganiając się za 50-groszową kaucją, żeby korporacja mogła ten surowiec tanio odzyskać i znowu nam sprzedać. To genialny model biznesowy, ale z ratowaniem planety ma tyle wspólnego, co wegański burger z wołowiną. Jest dobry, ale co mięso, to jednak mięso.

Marcin Kusz 27.03.2026 06:02

