AppleCare One trafi do Europy. Zyskamy to, czego zazdrościłem USA

Apple od zawsze zarabiał na sprzedaży sprzętu, a iPhone nawet dziś stanowi gros przychodów korporacji. Tim Cook i spółka wpadli jednak na wiele pomysłów, jakby tu dywersyfikować przychody, a jednym z nich są usługi: iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+, Creator Studio… no sporo tego! Część z nich można połączyć w ramach pakietów Apple One, a część dostępna jest tylko osobno. Do tego w Europie iw Polsce do niektórych nie mamy dostępu. A stale powstają nowe.

Teraz czas na AppleCare One

Do sieci wyciekła informacja, iż Apple zastrzegł już na Starym Kontynencie kolejny znak towarowy, którym jest AppleCare One. Odpowiednie urzędy rozpoczęły proces oceniania, czy amerykańskiej firmie takowy może zostać przyznany. Jeśli procedura zakończy się po myśli korporacji z Cupertino, to rozsądnie będzie założyć, iż zupełnie nowa usługa na naszym rynku ruszy lada moment. A czego właściwie spodziewamy się po niej możemy spodziewać?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest to bazowe AppleCare. To program wsparcia pozakupowego, w ramach którego za opłatą możemy np. wydłużyć gwarancję producenta na sprzęty Apple’a, wśród których są iPhone’y, Maki, iPady, Apple Watche, Apple Vision Pro, Apple TV, Homepody, monitory i słuchawki. Klienci dostają też dodatkowe kanały kontaktu z firmą, a skorzystać z tego mogą klienci robiący zakupy w Apple Store’ach i u autoryzowanych partnerów, czyli resellerów.

AppleCare występuje w kilku wersjach, a dostępność oraz zakres pakietów i ich ceny różnią się w zależności od naszej lokalizacji. AppleCare One to z kolei kolejna iteracja tej usługi, która w połowie ubiegłego roku pojawiła się pilotażowo w Stanach Zjednoczonych. Różni się od dotychczasowych wersji AppleCare tym, iż w ramach subskrypcji (za 19,99 dol./mies.) obejmujemy ochroną nie jedno, a trzy urządzenia (a każde kolejne to koszt 5,99 dol./mies.).

To świetna wiadomość, bo z doświadczenia wiemy, iż takie łączone subskrypcje potrafią być naprawdę opłacalne. Dobrym przykładem jest wspomniane Apple One, w ramach którego otrzymujemy dostęp do takich usług jak iCloud, Apple Music, Apple TV i Apple Arcade za kwotę sporo niższą niż płacilibyśmy za wykupienie ich osobno. Tego samego spodziewamy się po AppleCare One. Oby tylko dało się objąć nim cały ekosystem Apple’a, gdyż wejście do niego jest tak tanie, jak nigdy.

AppleCare, a sprawa polska

Tym bazowym programem, czyli Apple Care Protection Plan, w naszym kraju objęte są wybrane komputery Mac (od 379 zł za 2 lata ochrony najtańszego Maca mini) i tablety iPad (399 zł za 2 lata, niezależnie od modelu). Otwartym jest pytanie, czy po debiucie AppleCare One w Europie program zostanie udostępniony również klientom z naszego kraju - oraz czy objęte zostaną nim nowe sprzęty, w tym np. iPhone’y. Czekamy z niecierpliwością na nowe informacje w tej sprawie.

Piotr Grabiec 19.03.2026 15:50

