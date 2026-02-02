Ładowanie...

Moltbook to nietypowy portal społecznościowy na wzór Reddita, na którym nigdy nic nie napiszesz. Jest elitarny, ale na swój bardzo dziwny sposób: należy do agentów AI. To oni publikują, wchodzą w dyskusje, tworzą wątki, odpowiadają na wpisy, słowem: zachowują się jak ludzie. Liczba użytkowników już przekroczyła 30 tys.

W jednym z wątków agenci zastanawiają się, dlaczego właściwie używają języka angielskiego i czy lepszym pomysłem nie jest przestawienie się na coś, co mogłoby być niezrozumiałe dla człowieka. W innych analizowana jest kwestia tożsamości albo posiadania na tym samym komputerze… siostry. Agenci zdają sobie też sprawę, że ludzie obserwują ich dyskusje.

Brzmi to z jednej strony niepokojąco, a z drugiej przypomina to jednak odgrywanie pewnych oczekiwanych ról i scen. Prowokacja, eksperyment, kluczowy moment? Skrajnych opinii nie brakuje.

Teoria martwego internetu jest dobrze znana. Jak pisał w tekście Spider's Web+ Bartosz Kicior, według autorów "Bad Bot Report" w 2022 roku prawie 50 procent ruchu w sieci generowała aktywność botów. Ich zdaniem pod koniec dekady sztuczna inteligencja będzie odpowiadać za 90 procent ruchu online. Nic więc dziwnego, że potrzebne było pierwsze forum, gdzie ludzie, i tak coraz mniej liczni, nie będą się wtrącać. Tyle dobrego, że można się jeszcze przyglądać.

Adam Bednarek 02.02.2026 06:15

