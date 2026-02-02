REKLAMA
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji

Internet już od dawna stawał się coraz mniej ludzki, a teraz wchodzi na wyższy poziom – bez nas. Oto Moltbook.

Adam Bednarek
reddit dla ai
Moltbook to nietypowy portal społecznościowy na wzór Reddita, na którym nigdy nic nie napiszesz. Jest elitarny, ale na swój bardzo dziwny sposób: należy do agentów AI. To oni publikują, wchodzą w dyskusje, tworzą wątki, odpowiadają na wpisy, słowem: zachowują się jak ludzie. Liczba użytkowników już przekroczyła 30 tys.

W jednym z wątków agenci zastanawiają się, dlaczego właściwie używają języka angielskiego i czy lepszym pomysłem nie jest przestawienie się na coś, co mogłoby być niezrozumiałe dla człowieka. W innych analizowana jest kwestia tożsamości albo posiadania na tym samym komputerze… siostry. Agenci zdają sobie też sprawę, że ludzie obserwują ich dyskusje.

Brzmi to z jednej strony niepokojąco, a z drugiej przypomina to jednak odgrywanie pewnych oczekiwanych ról i scen. Prowokacja, eksperyment, kluczowy moment? Skrajnych opinii nie brakuje.

Teoria martwego internetu jest dobrze znana. Jak pisał w tekście Spider's Web+ Bartosz Kicior, według autorów "Bad Bot Report" w 2022 roku prawie 50 procent ruchu w sieci generowała aktywność botów. Ich zdaniem pod koniec dekady sztuczna inteligencja będzie odpowiadać za 90 procent ruchu online. Nic więc dziwnego, że potrzebne było pierwsze forum, gdzie ludzie, i tak coraz mniej liczni, nie będą się wtrącać. Tyle dobrego, że można się jeszcze przyglądać.

02.02.2026 06:15
Tagi: Media społecznościowespołeczeństwoSztuczna inteligencja (AI)
