Która subskrypcja AI wygrywa w 2026? Wskazujemy tanie i dobre

Generatywna AI dobiła do sufitu - przynajmniej w przypadku komercyjnych, ogólnie dostępnych czatbotów. Najpopularniejsze bezpłatne i płatne narzędzia wykazują taką samą skuteczność w wykonywaniu najczęściej powierzanych im zadań, dlatego wybór "asystenta AI" obecnie sprowadza się do znalezienia subskrypcji z najlepszym stosunkiem oferowanych narzędzi do ceny.



Wobec niedawnego udostępnienia w Polsce subskrypcji Google AI Plus postanowiłam sprawdzić, który z obecnie oferowanych "budżetowych" abonamentów na czatboty ma najwięcej sensu.

Porównanie najtańszych subskrypcji z najpopularniejszych czatbotów:

Oferta OpenAI (ChatGPT)

ChatGPT niemal od samego początku oferował stosunkowo drogą subskrypcję ChatGPT Plus, która posiada wiele benefitów niemożliwych do wykorzystania przez przeciętnego zjadacza chleba. Aby osiągnąć kompromis, OpenAI uruchomiło ChatGPT Go, czyli - jak kto woli - "okrojony ChatGPT Plus" lub "bogatszy ChatGPT free".

Za cenę 34,99 zł lub 8,5 euro miesięcznie subskrybenci ChatGPT Go mają szeroki dostęp do flagowego modelu GPT-5.2 (i tylko tego modelu), wyższe limity ilości i długości wysyłanych wiadomości, mogą przesyłać większe pliki i generować więcej obrazów. Dodatkowo w wariancie Go czatbot "pamięta" więcej z poprzednich konwersacji, ale może także wyświetlać użytkownikowi reklamy.

Cennik ChatGPT

Ze względu na specyfikę firmy, OpenAI nie oferuje dodatkowych benefitów pokroju miejsca w chmurze. Płaci się wyłącznie za czatbota.

Oferta Google'a (Gemini)

W ślady za OpenAI poszedł też Google, który w Polsce od stycznia oferuje subskrypcję Google AI Plus. Za cenę 34,99 zł miesięcznie (lub 16,99 zł przez pierwsze dwa miesiące), subskrybujący dostają dostęp do dodatkowych modeli (Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro), funkcji Deep Research oraz w ograniczonym zakresie Veo 3.1 Fast i Flow. Wzbogacone zostaje także działanie NotebookLM, a Gemini wskakuje do aplikacji Google'a (Gmail, Workspace, Vids itd.).

Cennik Google AI

Dodatkowo Google dorzuca 200 GB miejsca na dysku Google - o 185 GB więcej w porównaniu do darmowego planu, możliwe do współdzielenia.

W przypadku Google'a jest jeszcze jedna opcja "taniej" subskrypcji - Google One Premium. Subskrypcja ta kosztuje 46,99 zł/mies, a jej głównym benefitem jest 2 TB miejsca na dane do współdzielenia nawet z pięcioma innymi użytkownikami. W ramach Premium uzyskujesz wszystkie benefity Google AI Plus.

Cennik Google One

Oferta Microsoftu (Copilot)

W przypadku Microsoftu sprawa jest trochę bardziej złożona, gdyż koncern z Redmond zamiast tworzyć osobną subskrypcję AI, dołączył Copilota do istniejącej już oferty Microsoft 365 (dawny Office). Dlatego za cenę 42,99 zł/mies, oprócz pełnego pakietu biurowego Microsoft 365 i 1 TB danych w chmurze OneDrive, wariant Personal zwiększone limity użytkowania Copilota, aplikację Microsoft Designer, a sam Copilot wskakuje do Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka i OneNote.

Cennik Microsoft 365

W ofercie Microsoftu najbardziej interesującą propozycją (aczkolwiek już nie budżetową) jest najdroższy plan - Microsoft 365 Premium. Jest on fuzją powstałą z połączenia Microsoft 365 Premium oraz Copilota Pro, dzięki czemu jego posiadacze - oprócz możliwości dzielenia się pakietem Office i przestrzenią w chmurze OneDrive - zyskują także najwyższe limity i dodatkowe funkcje Copilota. Microsoft 365 Premium kosztuje tyle, co ChatGPT Plus.

Oferta Perplexity AI

Perplexity AI jest pierwszą firmą w zestawieniu, która nie oferuje "taniego" wariantu. Opcje subskrypcyjne są tylko dwie: Pro (17 dolarów/mies - ok. 60 zł) lub Max (167 dol./mies - 585 zł) - obie ceny przy rozliczeniu rocznym, w innym przypadku 20 dol./mies i 180 dol./mies. Perplexity Pro daje możliwość nieograniczonego korzystania z odpowiedzi Pro (w wariancie darmowym jest to 3 na dobę), a odpowiedzi Pro mają więcej cytatów i mogą korzystać z większej liczby modeli. Użytkownik zyskuje możliwość tworzenia plików i aplikacji w Perplexity, może przesyłać więcej plików, a także rozszerza mu się dostęp do dogłębnych badań Perplexity, generowania obrazów i wprowadza możliwość generowania wideo.

Cennik Perplexity

Perplexity AI nawiązało liczne partnerstwa z różnymi firmami - w tym PayPalem, Samsungiem czy T-Mobile, wobec czego co jakiś czas pojawiają się kampanie i promocje w ramach których można zgarnąć rok darmowego dostępu do Perplexity Pro za darmo. Takich akcji w samym 2025 roku było przynajmniej cztery dlatego liczymy, że w tym roku będzie podobnie.

Oferta Anthropic (Claude)

Podobnie jak Perplexity, tak i Anthropic stosuje cennik darmowy-drogi-kto to kupuje?. Przy subskrypcji rocznej, Claude Pro kosztuje 17 dol. (ok. 60 zł) miesięcznie - w przypadku płatności comiesięcznej 20 dol./mies (około 70 zł). W tej cenie Anthropic zwiększa limity korzystania z Claude, daje dostęp do Claude Code i Research. Użytkownik może także uruchomić Claude w Excelu, połączyć Claude z Google Workspace (Gmail, Kalendarz, Dokumenty) czy serwerem MCP. Ponadto Claude Pro jest w stanie zapamiętywać kontekst pomiędzy rozmowami i organizować rozmowy w projekty.

Cennik Claude

Podsumowanie - który płatny czatbot jest najlepszy w 2026 roku?

Zakładając, że nie masz preferencji co do modelu, firmy ani konkretnego zestawu zadań jaki chcesz realizować z czatbotem, najlepsze z najtańszych opcji prezentują się następująco:

Chcesz pisać z jakimkolwiek czatbotem bez ograniczeń? ChatGPT Go lub Google AI Plus

Chcesz pisać z jakimkolwiek czatbotem bez ograniczeń, ale chcesz też wycisnąć maksymalną wartość pieniądza? Google AI Plus

Chcesz pisać z jakimkolwiek czatbotem bez ograniczeń, ale przydałoby ci się także znaczne miejsce na dysku w chmurze? Google One Premium lub Microsoft 365 Personal

Chcesz pisać z jakimkolwiek czatbotem bez ograniczeń i potrzebujesz programów biurowych? Microsoft 365 Personal

Oczywiście są to wnioski na podstawie suchych kalkulacji uwzględniających ilość benefitów i dodatkowych usług, podzielonych przez koszt w złotówkach. Być może, zależnie od specyfiki tego co robisz z czatbotem i na jakie tematy rozmawiasz, to ChatGPT lub Claude będą dla ciebie najlepsze, a być może to Perplexity będzie warte najbardziej swojej ceny. Jednak jeżeli póki co jesteś otwartą księgą, twoich pieniędzy najbardziej są warte wcześniej wspomniane cztery subskrypcje.

Malwina Kuśmierek 31.01.2026 08:30

