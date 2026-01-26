REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Niemieckim żołnierzom gotuje robot. Cirrus CA-1 wykarmia cały batalion

Słysząc sztuczna inteligencja i wojsko, przed oczami stają nam zabójcze drony, robo-psy i precyzyjne pociski. Otóż nie tym razem. Wszystko za sprawą zaskakującego ruchu Bundeswehry, niemieckiej armii i robota CA-1.

Bogdan Stech
Niemieckim żołnierzom gotuje robot. Cirrus CA-1 wykarmią cały batalion
REKLAMA

Tradycyjny obraz wojskowej kantyny, w której kucharz z wielką chochlą nakłada parującą grochówkę (w tym przypadku raczej wursta), powoli odchodzi do lamusa. Niemiecka armia, stawiając na radykalną modernizację, wkracza w erę automatyzacji tam, gdzie najmniej się tego spodziewano - w logistyce żywienia. Określenie "robot kuchenny" nabrało dosłownego znaczenia.

Monachijska firma Circus Defence ogłosiła właśnie zawarcie kontraktu z Bundeswehrą. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i obsługa zaawansowanego robota kuchennego CA-1, który ma przejąć obowiązki personelu gastronomicznego w jednej z kluczowych baz wojskowych.

REKLAMA

Choć oficjalne komunikaty bywają oszczędne w szczegółach, z dobrze poinformowanych źródeł serwisu hartpunkt.de wynika, że poligonem doświadczalnym dla tej technologii stanie się miejscowość Alt Duvenstedt w Szlezwiku-Holsztynie. To właśnie w tamtejszych koszarach, gdzie stacjonują między innymi elitarne jednostki batalionu morskiego (Seebataillon), robot ma rozpocząć służbę w pierwszej połowie 2026 r.

Robot CA-1 firmy Circus Defence.

Specyfika służby żołnierzy niemieckiej piechoty morskiej, charakteryzująca się nieregularnymi godzinami szkoleń i częstymi powrotami z poligonów w późnych godzinach nocnych, stanowi idealne wyzwanie dla sztucznej inteligencji stojącej za przysłowiowymi garami.

Więcej na Spider's Web:

Koniec z zimnym prowiantem po służbie

Kluczowym problemem, przed którym staje współczesna armia, jest zapewnienie pełnowartościowego posiłku żołnierzom pracującym w systemie zmianowym lub wracającym z wyczerpujących ćwiczeń poza standardowymi godzinami pracy kantyny.

System CA-1 ma być odpowiedzią na te luki. Według zapewnień producenta, robot jest w stanie pracować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, całkowicie niezależnie od grafiku personelu cywilnego. Oznacza to, że żołnierz wracający z nocnego patrolu nie musi już polegać na suchym prowiancie czy automatach z przekąskami. Zamiast tego otrzyma świeży, gorący posiłek przygotowany w kilka minut.

Robot CA-1 firmy Circus Defence.

Technologia stojąca za CA-1 to coś więcej niż zaawansowany automat do wydawania jedzenia. Circus Defence promuje swoje urządzenie jako pierwszy na świecie w pełni autonomiczny system przygotowywania żywności, który przeszedł do fazy produkcji seryjnej.

Robot nie tylko dozuje składniki, ale realnie gotuje, dostosowując proces obróbki cieplnej do konkretnego dania. To nie tylko duży Air Fryer, ale także robot z ramionami wymachującymi garnkami.

Co więcej, system jest niemal całkowicie samowystarczalny. Po załadowaniu niezbędnych półproduktów, maszyna samodzielnie przygotowuje potrawy, a po zakończeniu cyklu gotowania wykonuje automatyczne mycie narzędzi kuchennych, co drastycznie redukuje potrzebę ingerencji człowieka. Obsługa maszyny przez człowieka ma ograniczać się do godziny na dobę.

Załadunek robota CA-1 składnikami.

Wydajność, która zmienia zasady gry

Firma deklaruje, że wdrożenie robota CA-1 pozwala obniżyć koszty osobowe związane z przygotowaniem posiłków nawet o 95 proc. To rewolucja finansowa, która może skłonić inne europejskie armie do podobnych kroków. Wydajność systemu również robi wrażenie: przygotowanie jednego dania zajmuje od trzech do czterech minut, a jedno załadowanie maszyny składnikami pozwala na wydanie nawet 500 porcji.

Aby uniknąć kolejek przed terminalem w momentach szczytowego zapotrzebowania, inżynierowie wyposażyli robota w osiem specjalistycznych komór grzewczych. Pozwalają one na przygotowanie posiłków na zapas i utrzymanie ich w idealnej temperaturze do momentu odbioru przez żołnierza.

REKLAMA

Dzięki temu technologia łączy w sobie zalety kuchni restauracyjnej z szybkością przemysłową. Jeśli pilotaż w Alt Duvenstedt zakończy się sukcesem, możemy być świadkami narodzin nowego standardu w NATO, gdzie sztuczna inteligencja dba o morale wojska przez żołądek.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
26.01.2026 15:43
Tagi: jedzenieNATOSztuczna inteligencja (AI)Wojsko
Najnowsze
15:10
Coś właśnie spada na Ziemię, a sejsmometry tańczą. Dopiero to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2026-01-26T15:10:29+01:00
14:46
Samsung Galaxy S26 z dobrą zmianą. Nie ma już wstydu przed ajfoniarzami
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:30+01:00
13:29
Lidl wprowadza wielkie ułatwienie. O ile nie zapomnisz o jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:42+01:00
13:14
Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej
Aktualizacja: 2026-01-26T13:14:20+01:00
12:46
Nowy ChatGPT uczy się od Muska i powiela kłamstwa. To ja podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-26T12:46:18+01:00
12:09
Król TikToka sprzedał się. Dosłownie - zastąpi go cyfrowy klon
Aktualizacja: 2026-01-26T12:09:58+01:00
11:20
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety
Aktualizacja: 2026-01-26T11:20:55+01:00
11:01
Spędziłem 7 dni z realme P4 Power. Zapomniałem, gdzie mam ładowarkę
Aktualizacja: 2026-01-26T11:01:58+01:00
10:35
Skończą udawać, że są "eko". Nowe prawo zmiecie kłamstwa
Aktualizacja: 2026-01-26T10:35:26+01:00
9:54
WhatsApp nie będzie już taki sam. Zapłacisz za święty spokój
Aktualizacja: 2026-01-26T09:54:32+01:00
9:25
Co zrobisz, żeby oszczędzić: klikniesz w kupon czy nie weźmiesz telefonu?
Aktualizacja: 2026-01-26T09:25:33+01:00
8:45
Mądrzejsza Siri szybciej niż myśleliście. Podziękujcie Google'owi
Aktualizacja: 2026-01-26T08:45:18+01:00
8:12
Biały Dom przerobił zdjęcie protestującej. To już nie jest śmieszny mem
Aktualizacja: 2026-01-26T08:12:49+01:00
7:00
Jest polski patent na groźną superbakterię. Szpitale odetchną
Aktualizacja: 2026-01-26T07:00:00+01:00
6:30
Miały być eko, a wyszło jak zwykle. Busy do Morskiego Oka pod lupą NIK
Aktualizacja: 2026-01-26T06:30:00+01:00
6:10
Artemis 2 zajrzy na ciemną stronę Księżyca. Ale cel ma bardzo jasny
Aktualizacja: 2026-01-26T06:10:00+01:00
6:00
Samochodowy gigant zrobi drony. Potężne wsparcie dla Ukrainy
Aktualizacja: 2026-01-26T06:00:00+01:00
16:20
Z przyjemnością obserwuję wasze porażki. Ciekawe, jak nas zmienią
Aktualizacja: 2026-01-25T16:20:00+01:00
16:10
Śmietnik oazą wolności. Będzie heca, jak nią pozostanie 
Aktualizacja: 2026-01-25T16:10:00+01:00
16:00
Przeraziła mnie kłótnia Muska z szefem Ryanaira. Dziwię się, że chyba tylko mnie
Aktualizacja: 2026-01-25T16:00:00+01:00
14:02
Budujemy na Bałtyku potęgę, której trzeba pilnować. Polska technologia wchodzi pod wodę
Aktualizacja: 2026-01-25T14:02:37+01:00
10:42
Discombobulator to najnowsza broń Ameryki. Nowa era wojny energetycznej
Aktualizacja: 2026-01-25T10:42:35+01:00
6:40
Kosmos zobaczył coś niezwykłego. Nazare i fale jak wieżowce
Aktualizacja: 2026-01-25T06:40:00+01:00
6:33
Twój lot się opóźnia? Na odszkodowanie nie licz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:33:00+01:00
6:27
Woda butelkowana pod lupą. Nowe dane nie pozastawiają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-25T06:27:00+01:00
6:18
Ja do TCL. Mam sprawę w temacie Sony
Aktualizacja: 2026-01-25T06:18:00+01:00
6:07
Zrobił grę, która niszczy smartfony. Składasz i rozkładasz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:07:00+01:00
6:00
Rewolucja w akumulatorach. Nadchodzą baterie litowo-siarkowe
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
6:00
Jeddah Tower rośnie jak szalona. Rekord świata bardzo blisko
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
16:50
Zdjęcia Google z nowością. Pokażą, że twoje życie to mem
Aktualizacja: 2026-01-24T16:50:00+01:00
16:40
Xbox w pułapce. Została jedna deska ratunku
Aktualizacja: 2026-01-24T16:40:00+01:00
16:30
Kompromitacja Microsoftu. Twoje dane nie są bezpieczne
Aktualizacja: 2026-01-24T16:30:00+01:00
16:20
Trzy dekady otwierali Windowsa. Nadal próbują
Aktualizacja: 2026-01-24T16:20:00+01:00
16:10
Microsoft popsuł Painta. Trudno o większy absurd
Aktualizacja: 2026-01-24T16:10:00+01:00
16:00
Rewolucja w laptopach. Na tym będziesz grać
Aktualizacja: 2026-01-24T16:00:00+01:00
12:52
Nowe ultrasonografy trafiają na rynek. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-24T12:52:10+01:00
10:39
iPhone 18 z rewelacyjnym ekranem. Podziękuj Samsungowi
Aktualizacja: 2026-01-24T10:39:40+01:00
10:37
Ten smartfon ma Androida, Windowsa i Linuxa. Chce być twoim komputerem
Aktualizacja: 2026-01-24T10:37:16+01:00
10:34
Twój telewizor powiedział prawdę. Nie ukryjesz, ile oglądasz
Aktualizacja: 2026-01-24T10:34:35+01:00
8:01
Ciemna materia nie ma już gdzie się ukryć. Nieuchwytna teoria potwierdzona
Aktualizacja: 2026-01-24T08:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA