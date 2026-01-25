REKLAMA
Discombobulator to najnowsza broń Ameryki. Nowa era wojny energetycznej

Discombobulator - tak nazywa się tajemnicza amerykańska broń, przed którą nie ma obrony. Opis jej użycia brzmi jak scenariusz wyjęty prosto z najnowszej gry Call of Duty Modern Warfare, ale dla gwardii przybocznej dyktatora Wenezueli to była brutalna rzeczywistość.

Bogdan Stech
Na początku stycznia świat obiegła elektryzująca wiadomość o pojmaniu Nicolasa Maduro podczas błyskawicznej operacji Absolute Resolve. Dopiero teraz jednak na jaw wychodzą szczegóły technologii, która sprawiła, że armia Wenezueli stała się całkowicie bezużyteczna w starciu z amerykańskimi siłami specjalnymi.

Donald Trump, w swoim charakterystycznym stylu, uchylił rąbka tajemnicy w wywiadzie dla New York Post, nazywając nową zabawkę Pentagonu wymownie: Discombobulator.

Discombobulator - czym jest tajemnicza broń

Amerykański prezydent zaznaczył, że choć nie może zdradzać szczegółów technicznych, efekt był piorunujący. Wroga technologia po prostu przestała odpowiadać. Naciskali guziki i nic nie działało – relacjonował Trump, podkreślając, że "przeciwnicy byli w pełnej gotowości, a mimo to nie zdołali wystrzelić ani jednej rakiety". To sugeruje istnienie zaawansowanego systemu walki elektronicznej, który nie tylko zakłóca sygnały, ale być może fizycznie paraliżuje obwody elektroniczne sprzętu przeciwnika.

Discombobulator. Nie wolno mi o tym mówić. Nigdy nie odpalili rakiet. Mieli rosyjskie i chińskie rakiety i ani jednej nie odpalili. Przylecieliśmy, nacisnęli przyciski i nic nie zadziałało. Wszystko było przygotowane dla nas - powiedział Donald Trump.

Discombobulator, co warto wyjaśnić to pochodzi od słowa discombobulate, co oznacza wywoływać zamieszanie, wprawiać w osłupienie. Discombobulator w tym znaczeniu oznacza więc maszynę wywołującą dezorientację, zamęt, osłupienie lub wytrącanie z równowagi. 

Operacja Absolute Resolve nie była zwykłym nalotem. Trump wspomniał o "pewnej ekspertyzie", która pozwoliła na niemal całkowite wyłączenie prądu w wenezuelskiej stolicy dokładnie wtedy, gdy było to potrzebne.

Przy wykorzystaniu przewagi technologicznej, Amerykanie przejęli kontrolę nad przestrzenią powietrzną. Świadkowie z otoczenia Maduro wspominają, że najpierw padły systemy radarowe, a zaraz potem niebo zaroiło się od dronów.

To był moment, w którym tradycyjna obrona przestała istnieć. Kiedy nad rezydencją pojawiło się zaledwie osiem śmigłowców niosących kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy sił specjalnych, obrońcy byli już w stanie totalnej dezorientacji, a ich morale legło w gruzach.

Discombobulator w akcji

Najbardziej przerażające są jednak relacje dotyczące bezpośredniego działania Discombobulatora na organizm człowieka. To nie jest zwykły karabin czy granat, to broń energetyczna, która zdaje się operować na falach dźwiękowych o wysokiej intensywności lub impulsach elektromagnetycznych.

Relacje gwardzistów Maduro przypominają opisy ataków związanych z tzw. syndromem hawańskim. Ludzie opisywali, że mieli uczucie "eksplodującej głowy", nagłe i silne krwotoki z nosa oraz wymiotowali krwią. Siła oddziaływania była tak duża, że dorośli, wyszkoleni mężczyźni padali na kolana, niezdolni do podjęcia jakiejkolwiek walki czy nawet ucieczki.

To obraz nowoczesnego pola bitwy, gdzie fizyczne rany są wtórne wobec całkowitego paraliżu układu nerwowego. Więcej na ten temat przeczytacie w tekście: Internet huczy o tajnej broni USA. Relacje mrożą krew.

Discombobulator - broń, która zmienia wojnę

Choć Biały Dom oficjalnie milczy na temat specyfikacji Discombobulatora, kontekst jego użycia jest niezwykle ciekawy. Trump wspomniał o broni w odpowiedzi na doniesienia o zakupie przez administrację Bidena impulsowej broni energetycznej, podejrzewanej o wywoływanie wspomnianego syndromu hawańskiego.

Wygląda na to, że technologia, która przez lata była tematem teorii spiskowych i dyplomatycznych skandali, stała się pełnoprawnym elementem amerykańskiego arsenału.

Pojmanie Maduro i jego żony, Celii, 3 stycznia 2026 r., przejdzie do historii nie tylko jako sukces operacyjny, ale jako demonstracja siły, która sprawia, że klasyczne systemy obronne stają się reliktem przeszłości. Jeśli USA faktycznie dysponują narzędziem zdolnym do zdalnego wywoływania tak drastycznych efektów fizjologicznych i technicznych, zasady gry w globalnej polityce właśnie uległy diametralnej zmianie.

25.01.2026
2026-01-25
