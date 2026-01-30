REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos

Elon Musk rozważa połączenie SpaceX z xAI lub Teslą, by przyspieszyć rozwój AI. Celem fuzji jest łatwiejsza konstrukcja i uruchomienie zasilanych energią słoneczną centrów danych na orbicie.

Malwina Kuśmierek
Jedna firma, wiele technologii. SpaceX rozważa fuzję z xAI lub Teslą
REKLAMA

Elon Musk rozważa połączenie należących do niego spółek - przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego SpaceX ze startupem sztucznej inteligencji xAI albo z producentem aut elektrycznych Tesla. Taki ruch miałby pomóc w realizacji jednego z najbardziej ambitnych pomysłów Muska: wynoszenia centrów danych na orbitę okołoziemską, gdzie miałyby obsługiwać rozwój i działanie zaawansowanej sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Jedna firma, wiele technologii. SpaceX rozważa fuzję z xAI lub Teslą

O możliwej fuzji po raz pierwszy poinformował Reuters. Według tych informacji SpaceX analizuje różne scenariusze konsolidacji jeszcze przed planowanym wejściem spółki na giełdę. W grę wchodzi zarówno połączenie z xAI, jak i alternatywny wariant z Teslą. Żaden z podmiotów nie skomentował sprawy oficjalnie.

Kluczowym elementem całej koncepcji są centra danych w kosmosie. Musk od miesięcy przekonuje, że w dłuższej perspektywie orbita może być najtańszym miejscem do trenowania i uruchamiania modeli AI - głównie dzięki stałemu dostępowi do energii słonecznej i łatwiejszemu chłodzeniu infrastruktury. SpaceX miałby dostarczać rakiety i satelity, a xAI - modele sztucznej inteligencji, w tym chatbota Grok. Tesla mogłaby natomiast wnieść doświadczenie w magazynowaniu energii i masowej produkcji zaawansowanego sprzętu.

Warto dodać, że systemy SpaceX już dziś szeroko korzystają z algorytmów AI. Sieć satelitarna Starlink wykorzystuje uczenie maszynowe m.in. do zarządzania ruchem danych i automatycznych manewrów na orbicie. W przyszłości podobne rozwiązania miałyby sterować kosmicznymi centrami danych.

Co z giełdą?

Reuters podkreśla, że fuzja podmiotów jest bezpośrednio powiązana z możliwym IPO SpaceX. To skrót od Initial Public Offering, czyli pierwszej oferty publicznej - momentu, w którym prywatna firma po raz pierwszy sprzedaje swoje akcje na giełdzie i staje się dostępna dla szerokiego grona inwestorów. Według niedawnych przecieków SpaceX ma wejść na giełdę w czerwcu, a jej połączenie z xAI lub Teslą mogłoby jednak wpłynąć na formę i termin takiego debiutu.

To nie byłby pierwszy przypadek łączenia firm Muska. W przeszłości Tesla przejęła SolarCity, a serwis X został włączony do xAI, by zapewnić dostęp do danych i globalnej dystrybucji treści. Potencjalna fuzja ze SpaceX byłaby jednak krokiem o zupełnie innej skali - łącząc rakiety, satelity, sztuczną inteligencję, samochody i systemy energetyczne w jeden spójny ekosystem.

Na razie wszystko pozostaje na etapie analiz i rozmów. Same sygnały o możliwej konsolidacji pokazują jednak jasno, w jakim kierunku zmierza strategia Elona Muska: mniej oddzielnych bytów, więcej wspólnej technologii - i bardzo śmiała wizja przeniesienia zaplecza obliczeniowego AI poza Ziemię.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
30.01.2026 21:54
Tagi: Elon MuskSpaceXSztuczna inteligencja (AI)Tesla
Najnowsze
21:19
Smartfony się obroniły. Możesz planować zakupy
Aktualizacja: 2026-01-30T21:19:01+01:00
20:13
Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
Aktualizacja: 2026-01-30T20:13:31+01:00
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
6:51
Animal Crossing: New Horizons na Switchu 2 to technologiczny horror - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-30T06:51:00+01:00
6:41
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
Aktualizacja: 2026-01-30T06:41:00+01:00
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
Popieram system kaucyjny, ale czuję się oszukany. Biedni dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
6:11
Fable kupił was grafiką, a mnie złości. Zapomnieli co to baśń, zło i dobro
Aktualizacja: 2026-01-30T06:11:00+01:00
21:40
Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata
Aktualizacja: 2026-01-29T21:40:31+01:00
21:22
Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?
Aktualizacja: 2026-01-29T21:22:06+01:00
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
19:07
Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora
Aktualizacja: 2026-01-29T19:07:20+01:00
18:21
Ten nowy polski system bojowy wbija w ziemię. Przed nim nie da się schować
Aktualizacja: 2026-01-29T18:21:42+01:00
17:53
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon
Aktualizacja: 2026-01-29T17:53:21+01:00
17:03
Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie
Aktualizacja: 2026-01-29T17:03:49+01:00
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA