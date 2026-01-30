Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos

Ładowanie...

Elon Musk rozważa połączenie należących do niego spółek - przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego SpaceX ze startupem sztucznej inteligencji xAI albo z producentem aut elektrycznych Tesla. Taki ruch miałby pomóc w realizacji jednego z najbardziej ambitnych pomysłów Muska: wynoszenia centrów danych na orbitę okołoziemską, gdzie miałyby obsługiwać rozwój i działanie zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Jedna firma, wiele technologii. SpaceX rozważa fuzję z xAI lub Teslą

O możliwej fuzji po raz pierwszy poinformował Reuters. Według tych informacji SpaceX analizuje różne scenariusze konsolidacji jeszcze przed planowanym wejściem spółki na giełdę. W grę wchodzi zarówno połączenie z xAI, jak i alternatywny wariant z Teslą. Żaden z podmiotów nie skomentował sprawy oficjalnie.

Kluczowym elementem całej koncepcji są centra danych w kosmosie. Musk od miesięcy przekonuje, że w dłuższej perspektywie orbita może być najtańszym miejscem do trenowania i uruchamiania modeli AI - głównie dzięki stałemu dostępowi do energii słonecznej i łatwiejszemu chłodzeniu infrastruktury. SpaceX miałby dostarczać rakiety i satelity, a xAI - modele sztucznej inteligencji, w tym chatbota Grok. Tesla mogłaby natomiast wnieść doświadczenie w magazynowaniu energii i masowej produkcji zaawansowanego sprzętu.

Warto dodać, że systemy SpaceX już dziś szeroko korzystają z algorytmów AI. Sieć satelitarna Starlink wykorzystuje uczenie maszynowe m.in. do zarządzania ruchem danych i automatycznych manewrów na orbicie. W przyszłości podobne rozwiązania miałyby sterować kosmicznymi centrami danych.

Co z giełdą?

Reuters podkreśla, że fuzja podmiotów jest bezpośrednio powiązana z możliwym IPO SpaceX. To skrót od Initial Public Offering, czyli pierwszej oferty publicznej - momentu, w którym prywatna firma po raz pierwszy sprzedaje swoje akcje na giełdzie i staje się dostępna dla szerokiego grona inwestorów. Według niedawnych przecieków SpaceX ma wejść na giełdę w czerwcu, a jej połączenie z xAI lub Teslą mogłoby jednak wpłynąć na formę i termin takiego debiutu.

To nie byłby pierwszy przypadek łączenia firm Muska. W przeszłości Tesla przejęła SolarCity, a serwis X został włączony do xAI, by zapewnić dostęp do danych i globalnej dystrybucji treści. Potencjalna fuzja ze SpaceX byłaby jednak krokiem o zupełnie innej skali - łącząc rakiety, satelity, sztuczną inteligencję, samochody i systemy energetyczne w jeden spójny ekosystem.

Na razie wszystko pozostaje na etapie analiz i rozmów. Same sygnały o możliwej konsolidacji pokazują jednak jasno, w jakim kierunku zmierza strategia Elona Muska: mniej oddzielnych bytów, więcej wspólnej technologii - i bardzo śmiała wizja przeniesienia zaplecza obliczeniowego AI poza Ziemię.

Malwina Kuśmierek 30.01.2026 21:54

