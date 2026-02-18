REKLAMA
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran

Nowa odsłona Platformy Usług Elektronicznych ZUS właśnie zalicza poważną wpadkę. Od rana część użytkowników zamiast panelu klienta eZUS, widzi jedynie biały ekran, a każda próba zalogowania kończy się zawieszeniem systemu. Problemy pojawiły się w najgorszym możliwym momencie – tuż przed terminem składania miesięcznych deklaracji składek.

Marcin Kusz
ZUS znów padł w najgorszym momencie. eZUS pokazuje tylko biały ekran
W środę rano użytkownicy eZUS zaczęli masowo zgłaszać, że po wpisaniu danych i kliknięciu przycisku logowania system po prostu znika, a na ekranie pozostaje pusta, biała strona. Nawet jeśli po dłuższej chwili panel klienta w końcu się załaduje, to przy każdej kolejnej czynności, np. przy próbie wysłania dokumentów, portal ponownie się zawiesza albo odsyła komunikatem o przekierowaniu do krajowego węzła identyfikacji. Dla wielu osób eZUS dziś więc po prostu nie działa.

Awaria uderza w przedsiębiorców i księgowych

Problemy z nową platformą ZUS zaczęły się około godziny 7. Równolegle zaczął rosnąć wykres zgłoszeń w serwisie monitorującym awarie usług internetowych Downdetector, gdzie użytkownicy opisywali kłopoty z logowaniem i działaniem panelu. Szczególnie nerwowo robi się w biurach rachunkowych oraz w firmach, które właśnie teraz finalizują wysyłkę comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych. Przy wąskich oknach czasowych na złożenie deklaracji każdy dzień, a czasem każda godzina, ma znaczenie.

Przeczytaj także:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje, że awaria po stronie systemu rzeczywiście występuje. Według biura prasowego u części użytkowników proces logowania jest znacznie wydłużony lub kończy się niepowodzeniem. ZUS zapewnia, że wspólnie z dostawcami usług sieciowych pracuje nad ustaleniem źródła usterki i jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności eZUS. Na razie jednak nie podano żadnych konkretów dotyczących terminu usunięcia problemu ani ewentualnych rozwiązań dla osób, które przez awarię nie zdążą wysłać dokumentów na czas.

– U części użytkowników pojawiły się problemy z logowaniem lub czas potrzebny do zalogowania wydłużył się. Pracujemy z dostawcami naszych usług sieciowych nad zlokalizowaniem źródła problemu i jego jak najszybszym usunięciem – przekazał Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS redakcji Bankier.pl

Awaria to kolejny test zaufania do cyfrowych usług ZUS. Platforma eZUS miała być wygodnym następcą PUE, z nowym interfejsem i sprawniejszą obsługą, tymczasem w najistotniejszym dla przedsiębiorców momencie pokazuje swoją najsłabszą stronę. Jeżeli problemy potrwają dłużej, można spodziewać się pytań o to, czy Zakład ma przygotowane procedury na wypadek takich awarii i czy przedsiębiorcy nie zostaną ukarani za coś, na co nie mieli wpływu.


