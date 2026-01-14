REKLAMA
Bank Millennium padł. Klienci nie mogą się zalogować

Od południa klienci Banku Millennium borykają się z problemem z dostępem do bankowości elektronicznej. Użytkownicy zgłaszają, że nie mogą zalogować się ani do serwisu Millenet, ani do aplikacji mobilnej – zamiast rachunku widzą czerwone okno z komunikatem o błędzie.

Marcin Kusz
Bank Millennium padł. Klienci nie mogą się zalogować
Przy próbie logowania w przeglądarce pojawia się komunikat Błąd komunikacyjny. Bank informuje w nim, że operacja logowania nie zakończyła się pomyślnie z powodu problemów technicznych i prosi o ponowienie próby lub kontakt z infolinią TeleMillennium.

Podobny komunikat widzą osoby korzystające z aplikacji mobilnej. Na górze ekranu wyświetla się czerwony pasek z informacją o chwilowych utrudnieniach w korzystaniu z aplikacji, co praktycznie uniemożliwia zalogowanie się do konta i wykonanie przelewów.

Wybuch zgłoszeń na DownDetectorze

W serwisie DownDetector, który zbiera zgłoszenia użytkowników o awariach usług cyfrowych, widać gwałtowny skok liczby raportów dotyczących Banku Millennium. Problemy dotyczą przede wszystkim logowania online, bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Osoby, które pilnie potrzebują dostępu do pieniędzy, mogą spróbować skorzystać z tradycyjnych bankomatów lub płatności kartą – te zazwyczaj działają niezależnie od systemu logowania do bankowości elektronicznej.

Termin usunięcia awarii nieznany

Do chwili publikacji bank nie opublikował jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie problemów z logowaniem – ani w serwisie internetowym, ani w mediach społecznościowych. Klienci są więc zdani na lakoniczne komunikaty o błędzie komunikacyjnym i chwilowych utrudnieniach, bez podania przyczyny i szacunkowego czasu usunięcia awarii. Nie wiadomo, kiedy bankowość internetowa i mobilna Millennium wrócą do normalnego działania.

Marcin Kusz
14.01.2026 13:40
