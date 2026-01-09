Te przelewy biją rekordy. Polacy chcą pieniędzy od razu

Ładowanie...

Polacy najwyraźniej przestali mieć cierpliwość do czekania na zaksięgowanie przelewu. Dane Krajowej Izby Rozliczeniowej za 2025 r. jasno pokazują, że choć tradycyjny Elixir wciąż obsługuje miliardy transakcji, to prawdziwy boom widać w systemie Express Elixir. Liczba przelewów natychmiastowych i ich wartość urosły w rok o 21 proc., co jasno pokazuje, że pieniądze tu i teraz stają się nowym standardem.

REKLAMA

Elixir wciąż dominuje, ale znaczenie się zmienia

Podstawowy system rozliczeniowy w Polsce, czyli Elixir, cały czas jest główną autostradą dla przelewów złotowych. W 2025 r. KIR przetworzył w nim 2,24 mld transakcji o łącznej wartości 9,57 bln zł. To niemal identyczna liczba operacji jak rok wcześniej, ale przy wyższej wartości obrotów. W 2024 r. przelewy opiewały na 9,14 bln zł.

Co to oznacza w praktyce? Przez Elixir przepływa podobna liczba przelewów, ale przeciętna kwota rośnie. Coraz więcej firm i instytucji wykorzystuje ten system do obsługi większych rozliczeń, wynagrodzeń czy płatności masowych. Dla klientów detalicznych Elixir pozostaje domyślną opcją w bankowości internetowej, choć coraz częściej jest wypierany przez rozwiązania na już.

Euro Elixir, czyli więcej europejskich rozliczeń

Drugim filarem działalności KIR jest Euro Elixir, który obsługuje przelewy krajowe i zagraniczne w euro. Tu również widać stabilny wzrost. W 2025 r. przez system przeszło 55,59 mln transakcji, podczas gdy rok wcześniej było to 54,47 mln. Wartość obrotów wzrosła z 368,85 mld euro do 391,58 mld euro.

Przeczytaj także:

Taki trend pokazuje, że polska gospodarka coraz mocniej zakotwicza się w strefie wspólnej waluty, niezależnie od tego, że nasz kraj formalnie nie przyjął euro. Firmy rozliczają się w europejskiej walucie z kontrahentami, a klienci indywidualni coraz częściej płacą w euro za usługi, zakupy online czy podróże. Euro Elixir staje się więc naturalnym uzupełnieniem tradycyjnego systemu złotowego.

Express Elixir bije rekordy. Pieniądz ma być natychmiast

Najciekawsze rzeczy dzieją się jednak w systemie Express Elixir, czyli segmencie przelewów natychmiastowych i przelewów na numer telefonu powiązany z BLIK-iem. W 2025 r. rozliczono w nim 636,08 mln transakcji o wartości 320,58 mld zł. Rok wcześniej było to 526,91 mln przelewów na łączną kwotę 264,13 mld zł.

Oznacza to wzrost zarówno liczby, jak i wartości operacji o 21 proc. w ciągu zaledwie jednego roku. Coraz częściej wybieramy więc opcję dopłaty za szybkość, a czas oczekiwania liczony w godzinach staje się dla wielu klientów zwyczajnie nieakceptowalny. Dotyczy to zarówno prostych zwrotów za pizzę między znajomymi, jak i większych transakcji – choćby przy zakupie auta z drugiej ręki czy pilnych opłatach firmowych.

Express Elixir ma jeszcze jedną przewagę: działa przez całą dobę, także w weekendy i święta. Dla użytkowników przyzwyczajonych do tego, że aplikacje mobilne i zakupy online są dostępne non stop, brak opóźnień w przepływie pieniędzy staje się naturalnym oczekiwaniem, a nie drogą opcją.

Wszystko przez zmianę naszych nawyków. Bank w smartfonie i zero tolerancji dla opóźnień

W ostatnich latach Polacy masowo przenieśli swoje codzienne finanse do aplikacji mobilnych i serwisów transakcyjnych. BLIK, płatności zbliżeniowe telefonem, szybkie przelewy z poziomu powiadomień – wszystko to sprawia, że tradycyjny model bankowości z rozliczeniami w oknach sesyjnych przestaje pasować do rytmu naszego życia.

Widać to szczególnie w codziennych sytuacjach. Zamiast zastanawiać się, czy zdążę przed sesją, wielu klientów po prostu wybiera przelew natychmiastowy i przerzuca koszt kilku złotych na komfort psychiczny oraz brak ryzyka opóźnień.

REKLAMA

Coraz częściej z szybkich przelewów korzystają także firmy, zwłaszcza w handlu internetowym i w usługach, gdzie bardzo często liczy się natychmiastowe zaksięgowanie i automatyczne odblokowanie dostępu do produktu czy usługi. Dane KIR pokazują więc nie tylko zmianę technologiczną, lecz przede wszystkim zmianę mentalności. W gospodarce cyfrowej pieniądz, który przyjdzie jutro, traci po prostu na atrakcyjności.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Marcin Kusz 09.01.2026 22:00

Ładowanie...