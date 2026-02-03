REKLAMA
  SPIDER'S WEB
  Technologie
  Bankowość

Alior Bank z ogromną awarią. Polacy odcięci od pieniędzy

Alior Bank mierzy się z poważną awarią. Setki osób ma problem z dostępem do konta bankowego oraz innych usług. Nie działa aplikacja oraz serwis bankowości internetowej.

Albert Żurek
Alior Bank z ogromną awarią
W serwisie Downdetector ok. godz. 14:00 pojawiła się bowiem pierwsza fala zgłoszeń potwierdzających niedostępność usług. Z czasem coraz więcej użytkowników zaczęło zgłaszać problemy. Szczyt zanotowano 30 min później, kiedy zarejestrowano ponad 2300 zgłoszeń. Liczba wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Awaria w Alior Banku. Potwierdzone problemy z działaniem usług

Zgłoszenia zaczęły pojawiać się także pod postem na Facebookowej witrynie banku. Użytkownicy narzekali na brak możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego. Oprogramowanie wyświetlało błąd sugerujący problem z dostępem do internetu. Niektórzy wskazywali również na brak możliwości płatności za zakupy kartą. 

Klienci banku, którzy chcieli potwierdzić występowanie problemów po stronie dostawcy dzwoniąc na infolinię również mieli problem z dodzwonieniem się. Z czasem przywrócono działanie infolinii, lecz pozostałe problemy z dostępnością usług wciąż trwają. Bank w poście na Facebooku poinformował użytkowników o problemach:

Systemy i aplikacje banku: Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile są obecnie niedostępne.

Występują trudności w dostarczaniu kodów SMS do autoryzacji transakcji. Kontakt z infolinią i obsługa w placówkach banku również mogą być utrudnione. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem prawidłowego działania systemów.

Jeśli chcesz zastrzec kartę, prosimy o kontakt pod numerem 22 515 31 50. Chcemy podkreślić, że Twoje środki są całkowicie bezpieczne.  Przepraszamy za niedogodności.

Bank wie o awarii i aktywnie pracuje nad rozwiązaniem. Klienci, którzy chcą zastrzec kartę mogą zadzwonić na infolinię. Alior podkreśla, iż niedostępność usług nie wpływa na bezpieczeństwo środków klientów. 

Czytaj też:

Według doniesień klientów banku mimo braku dostępu do aplikacji wciąż można wypłacać gotówkę z bankomatów. Nie pozostanie nam nic innego, jak czekać na rozwiązanie problemów. 

Albert Żurek
03.02.2026 15:16
Tagi: Alior BankawariaBankowość elektroniczna
