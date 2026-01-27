  1. SPIDER'S WEB
Eksperci z całego świata na Crypto Talks. Warsaw. Takiej debaty jeszcze nie było, a mocno potrzeba

Niezwykle prestiżowe wydarzenie poświęcone kryptoaktywom niebawem odbędzie się w Warszawie. Eksperci, regulatorzy oraz specjaliści z całego świata zjeżdżają do stolicy Polski, gdzie odbędą dialog na wysokim szczeblu w ramach wydarzenia Crypto Talks. Warsaw.

Szymon Radzewicz
W polskiej przestrzeni publicznej nie brakuje dyskusji na temat kryptoaktywów. Niestety, często jest ona pozbawiona wiedzy oraz eksperckiego komentarza. Dominują natomiast emocje oraz podziały. Dlatego tak ważne – i ciekawe – wydaje się wydarzenie Crypto Talks. Warsaw, zrzeszające ekspertów, regulatorów i praktyków z całego świata. Potrzebowaliśmy takiej inicjatywy.

Podczas Crypto Talks. Warsaw do stolicy Polski zjeżdża się eksperci, decydenci i regulatorzy z całego świata. To kluczowe.

Będzie to pierwsza okazja do uczestnictwa w dialogu dotyczącym kryptoaktywów na tak wysokim szczeblu, w tak profesjonalnym gronie o tak odmiennych perspektywach. Wśród prelegentów biorących udział w wydarzeniu należy wymienić m.in. przedstawicieli organizacji:

  • Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego Niemiec
  • Japońskiej Agencji Usług Finansowych
  • Banku Litwy
  • Banku Łotwy
  • FinTech Polska
  • Polskiego Stowarzyszenia Blockchain
  • Łotewskiego Stowarzyszenia Blockchain

W trakcie Crypto Talks. Warsaw głos zabiorą również czołowi przedstawiciele branży, posiadający ogromne doświadczenie oraz wiedzę na temat kryptoaktywów, w tym przedstawiciele Binance, Blockchain.com, Kraken, Bybit, Noewe czy Axiology. Pełną listę wszystkich uczestników znajdziecie w tym miejscu.

Co wyjątkowe i warte podkreślenia, podczas wydarzenia Crypto Talks. Warsaw panelistami są przedstawiciele rozmaitych podmiotów oraz struktur. Od publicznych instytucji, przez stowarzyszenia, kończąc na komercyjnych liderach. Dzięki temu powstaje unikalna okazja spojrzenia na zagadnienie kryptoaktywów z szerokiej perspektywy, od państwowych regulatorów po innowacyjne spółki wyprzedzające rzeczywistość prawną.

Obecność renomowanych ekspertów sprawia, że Crypto Talks. Warsaw to miejsce merytorycznego dialogu na wysokim szczeblu.

Zamiast marketingu – rynek. Zamiast emocji – fakty. Podczas wydarzenia goście z rozmaitych krajów będą poruszać takie zagadnienia jak prawo, regulacje oraz technologie, odnosząc się do świata kryptoaktywów z rozmaitych perspektyw – publicznej, prywatnej, klienckiej oraz instytucji finansowych. To właśnie mnogość perspektyw, połączona z rzetelną debatą, nadaje wydarzeniu takiej atrakcyjności.

O zachowaniu odpowiedniego poziomu oraz pluralizmu dyskusji dba organizator. Crypto Talks. Warsaw jest wydarzeniem non-profit, sponsorowanym przez Crypto Economy Organization. Organizacja zadbała o to, aby panele dotyczyły także takich kwestii jak bezpieczeństwo, regulacje, nadzór instytucji państwowych czy zaufanie publiczne lub jego brak. Jeśli ktoś interesuje się tematem kryptoaktywów – a w Polsce jest nas naprawdę wielu – zapowiada się obowiązkowe wydarzenie.

Uczestnictwo w Crypto Talks. Warsaw jest bezpłatne. Konferencja odbędzie się 3 lutego w Warszawie.

Aby wyrazić chęć uczestnictwa, należy odwiedzić stronę internetową wydarzenia, a następnie poprosić o dołączenie. Wypełniamy krótki formularz i gotowe, pozostaje czekać na odpowiedź. Jako wydarzenie non-profit, uczestnictwo w Crypto Talks. Warsaw jest darmowe, ale liczba zaproszeń pozostaje ograniczona.

Crypto Talks. Warsaw rozpocznie się 3 lutego 2026 r., od godziny 9:00, kiedy gości przywita podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jurand Drop. Pierwszy panel, poświęcony kwestii regulacji kryptoaktywów, rozpocznie się o 9:50. Pełen harmonogram znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia:

Szymon Radzewicz
27.01.2026 17:53
