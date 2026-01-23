REKLAMA
Twój zegarek Huawei właśnie stracił ważną funkcję. Polacy zawiedli

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła spółce Quicko zezwolenie na świadczeniu usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Posiadacze zegarków Huawei stracą w tej wersji możliwość korzystania z płatności zbliżeniowych.

Albert Żurek
Huawei płatności Quicko
Sprawa jest o tyle poważna, że bezpośrednio dotyka kluczowego gracza na rynku inteligentnych zegarków - Huawei. Quicko odpowiadało za obsługę płatności zbliżeniowych w urządzeniach tej marki. KNF tłumaczy decyzję względami bezpieczeństwa.

Quicko traci zezwolenie na świadczenie usług płatniczych 

Decyzja o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych spółce Quicko została podjęta przez KNF 21 stycznia 2026 r. Organ państwowy w komunikacie argumentuje ją faktem, że polska spółka nie zapewniała ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych.

Po doręczeniu decyzji Quicko ma zaprzestać świadczenia usług płatniczych oraz zawierania nowych umów z użytkownikami. Do 30 kwietnia 2026 r. spółka zobowiązania jest do rozwiązania stosunków prawnych wynikających z zawartych kontraktów z klientami oraz wszystkich innych umów z kontrahentami.

Do tego czasu Quicko musi także umożliwić posiadaczom rachunkówi instrumentów płatniczych wypłatę lub transfer środków. Spółka działa na zasadzie wirtualnego portfela, który w pierwszej kolejności należało zasilić np. przelewem lub kartą płatniczą. Jeśli wpłaciliście środki i ich nie wykorzystaliście, będziecie mogli je odzyskać. 

Spółka odwołała się  również do sprawy i wydała krótkie oświadczenie na swojej stronie internetowej. Na dzień publikacji komunikatu decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie została doręczona. Po dostarczeniu dalsze informacje zostaną przekazane.

Naszym priorytetem pozostaje ochrona interesów klientów i partnerów. Wszystkie powierzane nam środki są bezpieczne i są rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dołożymy wszelkich starań, by chronić stabilność spółki. Jednocześnie deklarujemy pełną współpracę z KNF i innymi właściwymi instytucjami - pisze Quicko w komunikacie.

Nierzetelność polskiego dostawcy stawia Huawei w trudnej sytuacji

Sprawa jest poważna, bo Quicko było operatorem płatności zbliżeniowych w zegarkach Huawei. Rozwiązanie wprowadzono wraz z serią Watch GT 5 (Pro) wydaną w 2024 r. i kontynuowano w kolejnych modelach producenta - m.in. w świetnych, działających nawet trzy tygodnie na jednym ładowaniu Watch GT 6 (Pro), wydanych pod koniec ubiegłego roku. 

Nierzetelność podwykonawcy z Polski stawia Huawei w trudnej sytuacji. Producent popularnych w Polsce zegarków najprawdopodobniej będzie musiał zmienić dostawcę płatności zbliżeniowych. Jeśli coś zmieni się w tej kwestii, z pewnością o tym poinformujemy.

