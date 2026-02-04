REKLAMA
Dyski HDD przyspieszą. Będą szybkie jak drogie SSD

Popularny producent dysków opracował rozwiązanie, dzięki któremu klasyczne nośniki talerzowe wreszcie będą szybkie niczym dyski SSD. Ulepszone HDD to sposób na wysokie ceny pamięci. 

Albert Żurek
HDD szybki
Western Digital znany z dysków z serii WD (Blue, Green, Red) zareagował na obecną sytuację z drożejącymi nośnikami SSD bazujących na pamięciach NAND flash. Zapowiedział nośniki HDD, które charakteryzują się wysoką przepustowością doganiającą możliwościami i prędkościami klasyczne dyski SSD SATA. Celem marki jest nawet 8-krotne przyspieszenie talerzowców.

HDD szybkie niczym SSD. To już możliwe

Jeśli śledzicie rynek komputerów pewnie już wiecie, że w ostatnich miesiącach ceny dysków SSD wystrzeliły w kosmos. Superszybkie nośniki PCIe 4.0 o prędkościach odczytu ponad 7 GB/s, które wcześniej kosztowały ok. 300 zł za 1 TB dziś kosztują przeszło 600 zł. Podobnie jest z wyższymi pojemnościami typu 2 TB.

Sprawa również dotyczy starszego typu dysków na interfejsie SATA o prędkościach ok. 550 MB/s - wcześniej 1 TB kosztował 200 zł, a dziś to kwestia 400 zł. Rozwiązaniem problemu z drogą pamięcią mogą być HDD, które w promocjach kosztują ok. 280 zł za 2 TB. Problemem talerzowców jest jednak ich prędkość. Większość modeli oferuje transfery na poziomie ok. 200 MB/s, które nijak mają się do wartości reprezentowanych przez SSD SATA.

Na rynku znajdą się pojedyncze wyjątkowe konstrukcje takie jak Seagate EXOS MACH.2 2x18 o prędkości nawet 550 MB/s. Western Digital dołącza do stawki dwoma nowymi pomysłami - pierwszym jest model High Performance, który również jest w stanie zapewnić odczyt 554 MB/s. Technologia działa w taki sposób, że odczytuje i zapisuje dane za pomocą wielu głowic i ścieżek z dwóch obszarów dysku.

Czytaj też:

W drugim modelu nazwanym Dual Pivot WD zastosowało dwa niezależne siłowniki, co również ma zapewnić podwójną szybkość w porównaniu z klasycznymi konstrukcjami HDD. Plan jest jednak taki, aby połączyć obie technologie w jeden nośnik. Dzięki temu będzie możliwe czterokrotne zwiększenie przepustowości, a w przyszłości nawet ośmiokrotne.

Wyobrażacie sobie dyski HDD o prędkości odczytu 1 GB/s? To byłoby coś naprawdę dużego. Trudno powiedzieć, czy taka technologia trafi do konsumenckich komputerów osobistych. Pamiętajmy, że interfejs SATA 3 również stanowi ograniczenie dla dysków - w teorii obsługuje 6 Gb/s (750 MB/s), lecz w praktyce większość dysków SSD na SATA nie przekracza przepustowości 600 MB/s.

Dla zwykłych użytkowników HDD o prędkościach rzędu 550 MB/s jest w zupełności wystarczające. 

04.02.2026 17:34
Tagi: Dysk SSDhddpamięć
