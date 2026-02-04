Dyski HDD przyspieszą. Będą szybkie jak drogie SSD

Ładowanie...

Western Digital znany z dysków z serii WD (Blue, Green, Red) zareagował na obecną sytuację z drożejącymi nośnikami SSD bazujących na pamięciach NAND flash. Zapowiedział nośniki HDD, które charakteryzują się wysoką przepustowością doganiającą możliwościami i prędkościami klasyczne dyski SSD SATA. Celem marki jest nawet 8-krotne przyspieszenie talerzowców.

REKLAMA

HDD szybkie niczym SSD. To już możliwe

Jeśli śledzicie rynek komputerów pewnie już wiecie, że w ostatnich miesiącach ceny dysków SSD wystrzeliły w kosmos. Superszybkie nośniki PCIe 4.0 o prędkościach odczytu ponad 7 GB/s, które wcześniej kosztowały ok. 300 zł za 1 TB dziś kosztują przeszło 600 zł. Podobnie jest z wyższymi pojemnościami typu 2 TB.

Sprawa również dotyczy starszego typu dysków na interfejsie SATA o prędkościach ok. 550 MB/s - wcześniej 1 TB kosztował 200 zł, a dziś to kwestia 400 zł. Rozwiązaniem problemu z drogą pamięcią mogą być HDD, które w promocjach kosztują ok. 280 zł za 2 TB. Problemem talerzowców jest jednak ich prędkość. Większość modeli oferuje transfery na poziomie ok. 200 MB/s, które nijak mają się do wartości reprezentowanych przez SSD SATA.

Na rynku znajdą się pojedyncze wyjątkowe konstrukcje takie jak Seagate EXOS MACH.2 2x18 o prędkości nawet 550 MB/s. Western Digital dołącza do stawki dwoma nowymi pomysłami - pierwszym jest model High Performance, który również jest w stanie zapewnić odczyt 554 MB/s. Technologia działa w taki sposób, że odczytuje i zapisuje dane za pomocą wielu głowic i ścieżek z dwóch obszarów dysku.

Czytaj też:

W drugim modelu nazwanym Dual Pivot WD zastosowało dwa niezależne siłowniki, co również ma zapewnić podwójną szybkość w porównaniu z klasycznymi konstrukcjami HDD. Plan jest jednak taki, aby połączyć obie technologie w jeden nośnik. Dzięki temu będzie możliwe czterokrotne zwiększenie przepustowości, a w przyszłości nawet ośmiokrotne.

Wyobrażacie sobie dyski HDD o prędkości odczytu 1 GB/s? To byłoby coś naprawdę dużego. Trudno powiedzieć, czy taka technologia trafi do konsumenckich komputerów osobistych. Pamiętajmy, że interfejs SATA 3 również stanowi ograniczenie dla dysków - w teorii obsługuje 6 Gb/s (750 MB/s), lecz w praktyce większość dysków SSD na SATA nie przekracza przepustowości 600 MB/s.

REKLAMA

Dla zwykłych użytkowników HDD o prędkościach rzędu 550 MB/s jest w zupełności wystarczające.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 04.02.2026 17:34

Ładowanie...