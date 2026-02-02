REKLAMA
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła

Jeden ze sklepów uruchomił dobrą promocję na dysk HDD o pojemności 2 TB. Wysokie zainteresowanie pokazuje, że jesteśmy w naprawdę tragicznym położeniu jeśli chodzi o ceny szybkich pamięci.

Albert Żurek
HDD promocja
W ostatnich miesiącach ceny pamięci operacyjnej oraz SSD wystrzeliły. RAM 32 GB DDR5, który wcześniej kosztował 400 zł, dziś dostępny jest za 2000 zł. Nośniki SSD też podrożały. HDD wraca do łask, ponieważ nie stać nas już na pojemne nośniki SSD.

HDD w promocji to sposób na dużą pamięć bez wydawania milionów

Amazon uruchomił nową promocję na klasyczny talerzowy dysk twardy w formacie 3,5 cala. Seagate Barracuda o pojemności 2 TB można kupić w cenie 279,90 zł zamiast 360 zł. Ten sam model w innych popularnych sklepach z elektroniką kosztuje nawet 500 zł.

W serwisie z promocjami Pepper promocja na ten nośnik jest istnym hitem, docenionym przez ponad 1500 użytkowników. Dysk bazuje na talerzu o 7200 obrotach na minutę oraz łączy się z komputerem za pomocą interfejsu SATA 6 Gb/s. W praktyce powinien zaoferować średnie prędkości odczytu i zapisu na poziomie 180 MB/s. Klasyczne nośniki HDD nijak mają się do dzisiejszych dysków PCIe oferujących prędkości odczytu na poziomie kilku GB/s. 

Omawiana propozycja stanowi stosunkowo tanią - szczególnie jak na dzisiejsze czasy - opcję na przechowywanie plików. Mówimy bowiem o 1 TB za 140 zł. To sprzęt dedykowany do komputerów osobistych ze względu na zastosowaną technologię SRM. Nie nada się zatem jako nośnik do ciągłego zapisu np. w monitoringu. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
HDD Dysk 2 TB - 280 zł
Amazon
x-kom
Dysk SSD PCie 4.0 1 TB - 630 zł
x-kom

Jeszcze do niedawna 1-terabajtowe dyski PCIe 4.0 były dostępne poniżej 300 zł, a 2-terabajtowe modele za ok. 500 zł. Dziś jeden z najpopularniejszych nośników na rynku w postaci Lexara NM790 o zapisie i odczycie ponad 7 GB/s to kwestia wydatku na poziomie ponad 600 i 1000 zł za wersję 1 TB i 2 TB. Oznacza to, że Seagate Barracuda jest cztery razy tańsza za identyczną pojemność.

Czytaj też:

Powrót dysków HDD jest nieunikniony?

Dotychczas kupno pojedynczych modułów pamięci nie wiązało się z wysokim wydatkiem. Połączenie 32 GB RAM DDR5 oraz dysku SSD 2 TB PCIe kosztowało poniżej 900 zł. Dzisiaj to natomiast kwestia 3000 zł. Różnica jest zatem trzykrotna. 

Nie twierdzę jednak, że nikt nie będzie kupować szybkich nośników PCIe. Zakładam, że w obliczu wysokich cen składający komputer lub ulepszający swoją dotychczasową maszynę będą musieli decydować się na większe kompromisy. Jest szansa, że zamiast 2-terabajtowych dysków będziemy wybrać 1-terabajtowe lub 512-gigabajtowe nośniki na system i aplikacje w połączeniu z talerzowymi dyskami o większych pojemnościach na gry oraz pliki mnóstwo miejsca.

Obecna sytuacja na rynku komputerów wymusza nas do powrotu do dawnych czasów. 16 GB RAM staje się znowu standardem, wraca także DDR4.

Albert Żurek
02.02.2026 16:44
Tagi: DyskDysk SSDhddpamięćpromocje
