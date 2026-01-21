Koniec tanich dysków SSD. Ważny producent ma złe wieści

REKLAMA
Koniec tanich SSD. Ważny producent ma złe wieści

Rynek sprzętu komputerowego mierzy się nie tylko z wysokimi cenami RAM-u. Pamięć masowa też zauważalnie podrożała. A może być tylko gorzej.

Albert Żurek
Sytuacja wygląda tak, że ze względu na wysokie zainteresowanie sztuczną inteligencją zapasy pamięci są wykupowane przez firmy zajmujące się produkcją sprzętu wymaganego w centrach danych. Dostępność dla konsumentów jest ograniczona, a ceny idą w górę - tylko moduły DDR5 32 GB, które wcześniej kosztowały 400 zł, dziś stanowią wydatek na poziomie 2000 zł. Z dyskami nie jest jeszcze aż tak źle, ale tanio to już było.

Era tanich SSD o pojemności 1 TB dobiegła końca - twierdzi dyrektor Kioxia 

Dyrektor działu pamięci w Kioxia (marki wydzielonej od Toshiba) Shunsuke Nakato uważa, że czasy, gdzie mogliśmy kupić tanie i szybkie dyski SSD o pojemności 1 TB dobiegły końca.

Szczerze mówiąc, tegoroczna produkcja jest już wyprzedana. Czasy tanich dysków SSD o pojemności 1 TB za około 7000 jenów (ok. 160 zł) minęły – powiedział Shunsuke Nakato.

Dyrektor przedstawił sytuację w kraju kwitnącej wiśni. W Polsce nośniki o pojemności 1 TB bazujące na interfejsie PCIe 3.0 przed krachem na rynku kosztowały nieco ponad 200 zł. Jeszcze w wakacje 2025 r. niezwykle popularny Lexar NM620 o prędkościach rzędu 3000 MB/s był dostępny za ok. 200-220 zł. Dziś ten sam nośnik to kwestia wydatku na poziomie 550 zł. Mówimy zatem o ponad 2,5-krotnej różnicy.

Podobnie jest w przypadku tańszych szybszych dysków PCIe 4.0 o prędkościach (zapis, odczyt) na poziomie 7000 MB/s. Hitowy Lexar NM790, którego można było nabyć za ok. 250-300 zł dziś kosztuje 600 zł.

Przed ogromnym wzrostem zainteresowania sztuczną inteligencją można było kupić nośniki w stosunkowo niskich cenach, ale najniższe kwoty obowiązywały jeszcze wcześniej. Najlepszym czasem na zakup SSD był 2023 r., ponieważ w 2024 i 2025 r. ceny zaczęły nieco wzrastać. 1-terabajtowe nośniki PCIe 3.0 w 2023 r. były regularnie dostępne poniżej 200 zł. 

Oczywiście nie mówimy o dużych różnicach, a raczej kwestiach na poziomie kilkadziesiąt złotych, które podczas zakupu całego komputera nie miały aż tak dużego znaczenia. 

Trudna sytuacja potrwa do 2027 r.

Dyrektor marki Kioxia twierdzi, że firma wyprzedała już wszystkie swoje moce produkcyjne na 2026 r. i ten trend utrzyma się co najmniej do 2027 r. Shunsuke Nakato jednocześnie uważa, iż niemożliwe jest "przyspieszenie dostaw lub zwiększenie wolumenu tylko dlatego, że zamówienia się piętrzą".

Według Nakato fabryki Kioxii w Yokkaichi i Kitakami mogą znacząco pomóc w rozwiązaniu globalnego niedoboru pamięci NAND. Jedna z nich ma rozpocząć produkcję modułów flash BiCS ósmej generacji. Mimo wszystko nie spodziewajmy się cudów. Ok. 2-krotnie droższe dyski SSD najprawdopodobniej będą standardem przez co najmniej rok. 

Albert Żurek
21.01.2026 18:17
Tagi: Dysk SSDpamięćRAM
