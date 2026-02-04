Ceny pamięci wgniatają w fotel. Bo coś pożera cały RAM

Ładowanie...

Kryzys na rynku pamięci trwa i nic nie wskazuje na zbliżającą się poprawę. Sytuacja najbardziej uderzyła w sprzęt komputerowy, w efekcie czego RAM i dyski SSD są kilka razy droższe niż wcześniej, powoli rosną także ceny kart graficznych. Producenci DRAM-u skupiają się bowiem na sprzedaży pamięci bardziej opłacającym się klientom.

REKLAMA

Ceny DRAM wzrosną dwukrotnie. Wszystko idzie dla sztucznej inteligencji

Obecną sytuację na rynku można podsumować jednym określeniem: sztuczna inteligencja pożera nam pamięć. Duża część wyprodukowanych modułów DRAM jest już zarezerwowana wieloletnimi kontraktami. Produkcja cały czas trwa, wobec czego firmy potrzebujące mnóstwo pamięci (nazywane też często hiperskalerami) negocjują ceny z dostawcami.

Jednym z pierwszych producentów, który złożył oferty ma być Micron. To marka, która niedawno opuściła rynek produktów konsumenckich, aby skupić się na bardziej dochodowym rynku sztucznej inteligencji. Z obecnych raportów wynika, że ceny kontraktowe - czyli te, które płacą producenci sprzętu typu NVIDIA za moduły pamięci - w pierwszym kwartale 2026 r. mają wzrosnąć o 115 - 125 proc.

Większość popytu na pamięć kieruje się w stronę branży sztucznej inteligencji: dla hiperskalerów, producentów chipów sztucznej inteligencji czy producentów serwerów. W umowach wzięto też pod uwagę spadek dostaw i sprzedaży komputerów osobistych. Wysokie zainteresowanie pamięci sprawiło, że to producenci dyktują warunki i ceny, ponieważ popyt jest wysoki, a podaż niska.

Eksperci z branży sugerują, że producenci mogą sztucznie ograniczać podaż i zwiększać ceny. Firmy, które potrzebują pamięci i tak je kupią, nawet jeśli będą musiały wyłożyć większe ilości gotówki. Inne raporty przewidują, że pierwszy kwartał przyniesie 90 - 95 proc. wyższe ceny pamięci. Kolejne podwyżki mogą jeszcze bardziej wpłynąć na rynek konsumencki.

Czytaj też:

Będzie drożej? Na pewno nie taniej

Trudno powiedzieć, jak wyższe ceny modułów wpłyną na rynek konsumencki. Dotychczas ceny pamięci operacyjnych, dysków SSD, kart graficznych i innych produktów wykorzystujących szybkie pamięci wzrosły kilkukrotnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Kolejne podwyżki są wielce prawdopodobne. Nie spodziewamy się rychłej poprawy.

REKLAMA

Firmy rozbudowują fabryki, natomiast proces zwiększenia produkcji trwa latami. Zainteresowanie sztuczną inteligencją wciąż rośnie, więc możemy spodziewać się, że niedobory pozostaną na rynku jeszcze przez kilka lat.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 04.02.2026 06:21

Ładowanie...