Poczta Polska wprost: w części kraju listy i paczki utkną. Jest lista

Ostatnie dni pokazały, jak bardzo pogoda potrafi rozregulować państwo. Zachodnia i środkowa Polska żyją w rytmie marznącego deszczu i gołoledzi, która zamienia ulice i drogi dojazdowe w taflę szkła. Tam, gdzie zwykle mówi się o zimowej aurze, tym razem bardziej pasuje określenie zimowy paraliż.

Najpierw oberwała kolej. PKP Intercity raportowało setki opóźnionych i odwołanych pociągów, bo oblodzona sieć trakcyjna na kluczowych liniach praktycznie uniemożliwiała normalny ruch. W podobnym klimacie funkcjonowało powietrze nad Wielkopolską. Lotnisko Poznań-Ławica musiało przerwać starty i lądowania, bo pas i płyta postojowa zamieniły się w lodowisko. Teraz ten sam front pogodowy zaczyna odbijać się na pracy Poczty Polskiej.

Gdzie listonosz może nie dojść na czas?

Poczta Polska nie owija w bawełnę. W komunikacie wprost wskazuje województwa, w których pogoda utrudnia normalne doręczenia i pracę placówek. Chodzi o 6 województw:

pomorskie;

zachodniopomorskie;

wielkopolskie;

lubuskie;

dolnośląskie;

łódzkie.

Część dróg dojazdowych jest po prostu tak śliska, że wjazd zwykłym samochodem byłby proszeniem się o nieszczęście. Lokalnie dojazd do niektórych wsi, osiedli czy domów na uboczu bez ciężkiego sprzętu jest po prostu niemożliwy. Gdy listonosz nie jest w stanie dostać się fizycznie do adresata, standardowy termin doręczenia przestaje mieć sens.

Dlaczego to nie są po prostu zwykłe opóźnienia?

W czasach paczkomatów i przelewów online łatwo zapomnieć, jak ważna jest wciąż papierowa i gotówkowa twarz Poczty Polskiej. Tymczasem dla dużej grupy osób – przede wszystkim seniorów – państwowy operator to dostęp do pieniędzy w postaci renty czy emerytury.

Do tego dochodzi obsługa innych świadczeń i przekazów pieniężnych. Poczta pełni funkcję pośrednika w dystrybucji gotówki dla instytucji publicznych, więc zimowy paraliż to nie tylko opóźniony list z urzędu, ale problem z tym, by pieniądze trafiły na czas do tych, którzy na nie czekają.

Zima odpuści, ale pytanie o odporność systemu zostanie

Mróz i marznący deszcz w końcu ustąpią, drogi zostaną odlodzone, a kolej, lotniska i Poczta Polska wrócą do swojego codziennego rytmu, jednak obecna sytuacja pokazuje bardzo wyraźnie, jak wrażliwy jest system usług publicznych na pozornie zwykłą zimę, która tylko nieco przekroczy normę.

Opóźniony pociąg czy odwołany lot to widoczne i głośne nagłówki na portalach. Spóźniony listonosz z emeryturą albo przelewem w kopercie to ciszej opowiedziana historia, ale dla wielu osób równie ważna. Obecna sytuacja przypomina, że planując odporność państwowych usług na kryzysy, trzeba myśleć nie tylko o wielkich infrastrukturach, ale też o tym, by w najbardziej śliskie dni ktoś wciąż mógł bezpiecznie zapukać do drzwi z przesyłką.

Marcin Kusz 28.01.2026 06:01

