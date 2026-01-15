REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne

Jest opcja zaoszczędzenia przy zakupie słuchawek Bluetooth. Nie jesteś jednak skazany tylko na AirPodsy czy Galaxy Budsy. A te od Huawei możesz sobie nawet zaczepić na uszach.

Albert Żurek
Huawei słuchawki zapowiedź
REKLAMA

Huawei ogłosił premierę modelu FreeClip 2. To bezprzewodowe pchełki inne niż wszystkie, które nie charakteryzują się dokanałową budową, jak większość TWS-ów. To kolejna generacja otwartych słuchawek. A już teraz można odebrać kod rabatowy na ich zakup.

REKLAMA

Huawei FreeClip 2 w Polsce już zaraz. Odbierz 100 zł rabatu

Premiera drugiej generacji słuchawek przypominających klipsy odbędzie się 22 stycznia. W związku z tym Huawei oferuje atrakcyjny rabat na sprzęt. Aktualnie nie wiemy, ile słuchawki będą kosztować, ale już teraz można zapisać się do newslettera, aby w dniu premiery otrzymać kupon rabatowy o wysokości 100 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Huawei
Huawei FreeClip 2
Huawei

Można to zrobić do 21 stycznia (godz. 23:59:59). Będzie można go wykorzystać do 8 marca 2026 r., dodając go już "w koszyku" przed przejściem do płatności. Z promocji można skorzystać wyłącznie w oficjalnym sklepie Huawei.pl. 

Jak twierdzi producent, sprzęt został zaprojektowany do noszenia przez cały dzień i łączy innowacyjną technologię z otwartą, wygodną konstrukcją douszną. Najciekawszy jest tu wygląd przypominający kolczyki. Słuchawki zakłada się bowiem na uszy, a nie wkłada do ucha jak klasyczne pchełki.

Czytaj też:

Kształt klipsa ma przylegać do ucha, a otwarta budowa sprawia, że słyszymy wszystko z otoczenia. Nie mówimy zatem o słuchawkach ze wsparciem ANC, które mogą nas odciąć od otoczenia pasywną i aktywną redukcją hałasu. Sprzęt ma oferować wysoką jakość odtwarzanych treści za sprawą podwójnego przetwornika. 

REKLAMA

Całość działa do 38 godzin na jednym odtwarzaniu, lecz do uzyskania takiego wyniku potrzebne jest etui ładujące. Słuchawki są odporne na kurz i wodę, co potwierdza standard IP57. Do sprzedaży trafią cztery wersje kolorystyczne Huawei FreeClip 2: czarna, biała, niebieska oraz różowe złoto.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
15.01.2026 18:15
Tagi: HuaweiSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowe
Najnowsze
18:15
Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne
Aktualizacja: 2026-01-15T18:15:36+01:00
17:27
Elon Musk przykręca Groka. Koniec swobodnego rozbierania ludzi
Aktualizacja: 2026-01-15T17:27:59+01:00
17:17
Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie
Aktualizacja: 2026-01-15T17:17:28+01:00
16:24
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
Aktualizacja: 2026-01-15T16:24:49+01:00
16:05
Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało
Aktualizacja: 2026-01-15T16:05:32+01:00
15:21
Nawet pół miliona ludzi bez ciepła. "To był sygnał ostrzegawczy"
Aktualizacja: 2026-01-15T15:21:36+01:00
14:51
Oszuści nie dają spokoju nawet zmarłym. Ich metoda jest bezczelna
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:25+01:00
13:57
Zużywają tyle prądu jak nikt inny i mówią, że zapłacą. Łaskawcy
Aktualizacja: 2026-01-15T13:57:46+01:00
13:25
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
Aktualizacja: 2026-01-15T13:25:24+01:00
13:23
Rok 2016 był 10 lat temu. Szkoda, że ty pozostałeś tak samo głupi
Aktualizacja: 2026-01-15T13:23:40+01:00
13:06
Tunel pod Łodzią zagrożony. "Czarny scenariusz prawdopodobny"
Aktualizacja: 2026-01-15T13:06:16+01:00
12:58
YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj
Aktualizacja: 2026-01-15T12:58:00+01:00
12:36
Baza dla polskich F-35 gotowa. To najbardziej tajemniczy projekt naszej armii
Aktualizacja: 2026-01-15T12:36:25+01:00
11:58
Nikt nie chce nowych aplikacji. Ale gdy już je ma, buli jak za zboże
Aktualizacja: 2026-01-15T11:58:46+01:00
11:10
Kometa 3I/Atlas to już nie tylko nauka. "CIA chce uniknąć paniki"
Aktualizacja: 2026-01-15T11:10:06+01:00
10:59
Podwyżki cen telefonów nieuniknione. Producent pozbawia złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:28+01:00
10:15
Alert RCB kazał mi zostać w domu. Żyję w państwie z kartonu klejonym na ślinę
Aktualizacja: 2026-01-15T10:15:13+01:00
10:00
Tego routera nie schowasz ze wstydu do szafy. Oto Huawei WiFi Mesh X3 Pro
Aktualizacja: 2026-01-15T10:00:00+01:00
9:00
OPPO Reno15 Pro: średniak z zaskakująco dobrym aparatem 200 MP
Aktualizacja: 2026-01-15T09:00:00+01:00
8:00
Ludzie rzucili się na Galaxy S25. Dziwne, bo za chwilę premiera S26
Aktualizacja: 2026-01-15T08:00:05+01:00
7:29
Na lotnisku wylosowali mnie do szczegółowej kontroli. Spociłem się z nerwów
Aktualizacja: 2026-01-15T07:29:07+01:00
7:15
Siri w końcu zmądrzeje. 7 funkcji uratuje ją przed kompromitacją
Aktualizacja: 2026-01-15T07:15:22+01:00
6:20
Łapią rosyjskie drony na wędkę. Brzmi absurdalnie, ale to skuteczne
Aktualizacja: 2026-01-15T06:20:00+01:00
6:15
Xbox ma Grę Roku, a ty nawet o tym nie wiesz. Co za porażka
Aktualizacja: 2026-01-15T06:15:00+01:00
6:10
Galaktyka nagle zgasła. Webb wskazał winnego
Aktualizacja: 2026-01-15T06:10:00+01:00
6:05
Coś dziwnego dzieje się na stacji kosmicznej. Mikroby dostały szału
Aktualizacja: 2026-01-15T06:05:00+01:00
6:00
Koniec diesla na kolei? Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-15T06:00:00+01:00
21:07
Kultowa MaSzyna za darmo. Polski symulator to legenda
Aktualizacja: 2026-01-14T21:07:30+01:00
20:15
ChatGPT będzie szeptał ci do ucha. Czego oni jeszcze nie wymyślą
Aktualizacja: 2026-01-14T20:15:50+01:00
19:34
Microsoft Flight Simulator 2024 na PS5 - recenzja. Żegnam Xboksa, chce ktoś kupić?
Aktualizacja: 2026-01-14T19:34:25+01:00
19:14
Nowe MacBooki jeszcze w tym miesiącu. Lepiej ich nie kupuj
Aktualizacja: 2026-01-14T19:14:37+01:00
18:53
Xiaomi znowu lepsze. Takiej baterii pozazdrościsz
Aktualizacja: 2026-01-14T18:53:28+01:00
18:46
Polacy dostali własne planetoidy. Kosmos właśnie je ochrzcił
Aktualizacja: 2026-01-14T18:46:27+01:00
18:20
Domowe pecety szukały obcych. Piknęło coś ciekawego i spojrzą tam teleskopy
Aktualizacja: 2026-01-14T18:20:34+01:00
17:51
iPhone 17e będzie miał mocnego konkurenta. Z Androidem
Aktualizacja: 2026-01-14T17:51:46+01:00
17:38
"Windows to oprogramowanie niskiej jakości". Znany Polak zaorał Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-14T17:38:26+01:00
17:00
Google udostępnia ci osobistą inteligencję. Nowość, która zmienia wszystko
Aktualizacja: 2026-01-14T17:00:00+01:00
16:14
Polskie wojsko ma niezwykły okręt wojenny. To pływający szpieg
Aktualizacja: 2026-01-14T16:14:21+01:00
15:32
Jego projekt miał być hitem, teraz masowo zwalnia ludzi. Zuckerberg to przegryw
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:39+01:00
15:06
Rząd zadowolony z systemu kaucyjnego. A ty?
Aktualizacja: 2026-01-14T15:06:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA