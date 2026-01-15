Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne

Ładowanie...

Huawei ogłosił premierę modelu FreeClip 2. To bezprzewodowe pchełki inne niż wszystkie, które nie charakteryzują się dokanałową budową, jak większość TWS-ów. To kolejna generacja otwartych słuchawek. A już teraz można odebrać kod rabatowy na ich zakup.

Huawei FreeClip 2 w Polsce już zaraz. Odbierz 100 zł rabatu

Premiera drugiej generacji słuchawek przypominających klipsy odbędzie się 22 stycznia. W związku z tym Huawei oferuje atrakcyjny rabat na sprzęt. Aktualnie nie wiemy, ile słuchawki będą kosztować, ale już teraz można zapisać się do newslettera, aby w dniu premiery otrzymać kupon rabatowy o wysokości 100 zł.

Można to zrobić do 21 stycznia (godz. 23:59:59). Będzie można go wykorzystać do 8 marca 2026 r., dodając go już "w koszyku" przed przejściem do płatności. Z promocji można skorzystać wyłącznie w oficjalnym sklepie Huawei.pl.

Jak twierdzi producent, sprzęt został zaprojektowany do noszenia przez cały dzień i łączy innowacyjną technologię z otwartą, wygodną konstrukcją douszną. Najciekawszy jest tu wygląd przypominający kolczyki. Słuchawki zakłada się bowiem na uszy, a nie wkłada do ucha jak klasyczne pchełki.

Kształt klipsa ma przylegać do ucha, a otwarta budowa sprawia, że słyszymy wszystko z otoczenia. Nie mówimy zatem o słuchawkach ze wsparciem ANC, które mogą nas odciąć od otoczenia pasywną i aktywną redukcją hałasu. Sprzęt ma oferować wysoką jakość odtwarzanych treści za sprawą podwójnego przetwornika.

Całość działa do 38 godzin na jednym odtwarzaniu, lecz do uzyskania takiego wyniku potrzebne jest etui ładujące. Słuchawki są odporne na kurz i wodę, co potwierdza standard IP57. Do sprzedaży trafią cztery wersje kolorystyczne Huawei FreeClip 2: czarna, biała, niebieska oraz różowe złoto.

Albert Żurek 15.01.2026 18:15

