Tego routera nie schowasz ze wstydu do szafy. Oto Huawei WiFi Mesh X3 Pro

Huawei rozszerza ofertę routerów w Polsce o nowy model WiFi Mesh X3 Pro. To urządzenie, które z jednej strony ma odpowiadać na rosnące wymagania dotyczące wydajności sieci - zwłaszcza w domach pełnych sprzętów smart - a z drugiej próbuje zerwać z wizerunkiem routera jako "pudełka, które trzeba gdzieś schować".

Huawei WiFi Mesh X3 Pro to serce domowej sieci w olśniewającej formie

Sercem nowego modelu jest obsługa standardu Wi‑Fi 7 z deklarowaną prędkością do 3,6 Gb/s. Router pracuje w dwóch pasmach (2,4 i 5 GHz) i wspiera technologię MLO, czyli Multi‑Link Operations. W praktyce oznacza to możliwość jednoczesnego przesyłania danych w obu zakresach, co ma poprawić stabilność połączenia i zmniejszyć opóźnienia - szczególnie przy dużej liczbie podłączonych urządzeń oraz dużych transferach danych.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro

Huawei sprzedaje WiFi Mesh X3 Pro w Polsce w zestawie z dodatkowym satelitą. Taka konfiguracja ma zapewnić pokrycie powierzchni do 120 m² i lepiej radzić sobie z grubymi ścianami czy niestandardowym układem mieszkania. System Huawei WiFi Mesh+ pozwala przy tym łatwo rozbudować sieć o kolejne punkty, a urządzenia końcowe - smartfony, laptopy czy telewizory - mają przełączać się między nimi automatycznie, bez zrywania połączenia.

Od strony technicznej Huawei sięga po rozwiązania znane z wyższej półki sprzętu sieciowego. Główny router wyposażono w sześć anten - dwie dla 2,4 GHz i cztery dla 5 GHz, w tym przezroczystą antenę z metalowej siatki dla pasma 5 GHz. Producent deklaruje, że taki projekt pozwala wzmocnić sygnał bez ingerowania w wygląd obudowy. Do tego dochodzi aktywny system chłodzenia z podwójnymi otworami wentylacyjnymi i wentylatorem inspirowanym płetwami rekina, który ma zapobiegać spadkom wydajności przy długotrwałym obciążeniu.

Wzornictwo to jeden z najmocniej akcentowanych elementów WiFi Mesh X3 Pro. Smukła obudowa inspirowana górskimi szczytami została uzupełniona o dekoracyjne podświetlenie, którego barwę i jasność można regulować. Router ma dzięki temu pełnić rolę widocznego elementu wystroju, a nie sprzętu, który ląduje za telewizorem lub w szafce RTV.

Galeria: 2 zdjęcia Huawei WiFi Mesh X3 Pro 1 / 2 Huawei WiFi Mesh X3 Pro

Konfiguracja i codzienne zarządzanie siecią odbywają się przez aplikację Huawei AI Life. Z jej poziomu można sprawdzić stan sieci, zarządzać podłączonymi urządzeniami, ustawić kontrolę rodzicielską, stworzyć sieć dla gości czy przeprowadzić diagnostykę połączenia. Aplikacja pozwala także sterować podświetleniem routera oraz ustawić harmonogram jego działania.

Cena i dostępność

Huawei WiFi Mesh X3 Pro jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w zestawie z jednym satelitą. Cena katalogowa zestawu wynosi 999 zł. Producent przygotował jednak ofertę premierową - od 15 stycznia do 8 marca 2026 roku router można kupić za 799 zł, czyli o 200 zł taniej.

Sprzedaż prowadzona jest przez oficjalny sklep internetowy Huawei oraz w strefie marki Huawei na Allegro.

Malwina Kuśmierek 15.01.2026 10:00

