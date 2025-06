Vectra sprzedała swoją spółkę. Co to oznacza dla klientów?

W praktyce ma wyglądać to w taki sposób, że Vectra wciąż będzie istnieć. Nie jest to zatem przejęcie podobne do kupna UPC przez Play, gdzie wcześniejsi klienci UPC zostali przeniesieni na usługi fioletowego operatora komórkowego. Przejęcie do PŚO ma na celu wzmocnienie wydajności sieci poprzez eliminację duplikowanie infrastruktury oraz powiększenie konkurencji wśród dostawców usług detalicznych.