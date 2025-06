Google Chrome z turbodoładowaniem. "Miliony godzin oszczędności"

Ulepszono także wiele innych aspektów przeglądarki od środka, ale to typowo programistyczne zagadnienia. Dla przeciętnego użytkownika najważniejsze jest to, że powinien mieć trochę szybszą przeglądarkę. To może przydać się nie tylko użytkownikom korzystającym z możliwie najwydajniejszego komputera lub laptopa z superszybkim procesorem AMD Ryzen, Intel Core, Apple M lub Qualcomm Snapdragon X.