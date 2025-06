Miłośnicy teorii spiskowych myśleli, że władza wzięła się za smugi na niebie

Amerykańscy badacze w rozmowie z phys.org zwracają uwagę, że ustawa jest lekko na wyrost, bo do tej pory nie pojawiły się sugestie, by podobne działania prowadzić nad Florydą. Co więcej, Michael Splitt z Florida Institute of Technology przypomina, że codziennym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców jest zanieczyszczone powietrze na skutek emisji spalin. Tymczasem podsyca się leki związane z ingerowaniem w klimat i daje paliwo głosicielom teorii spiskowych, którzy wykorzystują plany, by ostrzegać przed chemtrails.