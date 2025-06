Humanoidalny robot od Amazonu wejdzie po schodach na twoje piętro. Dostarczy ci paczkę

Choć w Polsce dostawy zakupów z Amazona kojarzymy głównie z Paczkomatami i firmami kurierskimi, to w niektórych państwach Europy i za Oceanem Amazon dostawy realizuje samodzielnie. W samych Stanach Zjednoczonych Amazon dostarcza tyle zamówień, że w 2023 roku zdetronizował firmy kurierskie, zdobywając miano "największej firmy z branży dostawy przesyłek".



Wobec czego amerykański koncern inwestuje spore sumy w przyspieszenie i automatyzację dostaw. Już teraz w USA można zamówić na Amazonie iPhone'a i otrzymać go godzinę później z rąk (uchwytów?) drona. Jednak na niebie się nie kończy, bo firma chce zaprzęgnąć do pracy także humanoidalne roboty.