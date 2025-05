Te smartfony Samsunga nie dostaną aktualizacji One UI 8 i Androida 16

Co jednak oznacza brak dalszych aktualizacji oprogramowania systemu? Żaden z telefonów nie przestanie nagle działać, ale nie otrzyma nowych funkcji. Warto też pamiętać, że urządzenia wciąż będą otrzymywały poprawki bezpieczeństwa raz na trzy miesiące przez jakiś czas. W przypadku serii Galaxy S21 uaktualnienia bezpieczeństwa będą udostępniane aż do początku 2026 r., dla składanych Galaxy Z Fold/Flip 3 do ok. wakacji 2026 r., a dla Galaxy A14 aż do początku 2027 r.