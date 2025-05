Chrome na Androidzie będzie cię chronić przed oszustwami. Tymi najbardziej uciążliwymi

Używamy teraz Gemini Nano, naszego dużego modelu językowego (LLM) na urządzeniach użytkowników, aby zapewnić użytkownikom Enhanced Protection dodatkową warstwę ochrony przed oszustwami internetowymi. Podejście na urządzeniu zapewnia natychmiastowy wgląd w ryzykowne strony internetowe i pozwala nam oferować ochronę, nawet przed oszustwami, które nie były wcześniej widziane. LLM Gemini Nano jest idealny do tego zastosowania ze względu na jego zdolność do dekonstrukcji zróżnicowanej, złożonej natury stron internetowych, pomagając nam szybciej dostosować się do nowych taktyk oszustwa.