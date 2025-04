Ale oni to zrobili. Zmieścili potężną baterię w tak cienkim smartfonie

Aby lepiej sobie uświadomić, jak 8000 mAh w zwykłym smartfonie to dużo, wymienię kilka przykładów urządzeń z jednostkami litowo-jonowymi. Bateria w Honorze Power jest dwukrotnie większa niż ta w Samsungu Galaxy S25 i ok. 66 proc. większa niż w iPhonie 16 Pro Max z ogniwem o pojemności ok. 4800 mAh. Na rynku istnieją inne telefony z akumulatorami węglowo-krzemowymi takie jak OnePlus 13 z pojemnością 6000 mAh, czy realme GT 7 Pro z ogniwem 6500 mAh. Honor chwali się, że nowy Power ma nawet większą baterię niż iPad Air (29,6 Wh vs 28,93 Wh).