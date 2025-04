Polak pobił rekord w szybkości transferu danych na SSD. Mówi nam, jak tego dokonał

Iro z powodzeniem uruchomił dysk SSD PCIe 5. generacji w środowisku macOS. Do tej pory żadna konfiguracja z dyskami M.2 PCIe 5.0 nie działała poprawnie pod kontrolą systemu Apple. - Obecnie Maki obsługują dopiero 4 generacji PCIe. Intel zrobił to wprowadzając chipset Z690 ale jak do tej pory wszystkie dyski M.2 wieszały macOS-a. Dopiero niedawno Samsung wydał model 9100 Pro i on działa poprawnie, choć system nie pokazuje faktycznej szybkości magistrali. To dlatego, że Apple jeszcze tej technologii nie ma - wyjaśnia Iro.