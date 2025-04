Tak tani iPhone nie był od dawna. 14 proc. zniżka w przypadku Apple’a nie zdarza się często

iPhone 15 w wersji ze 128 GB przestrzeni dyskowej wyceniany jest przez producenta na 3499 zł. Oprócz tego dostępne są też dwa modele, które zapewniają więcej miejsca na dane. Aby podwoić ilość dostępnej przestrzeni do 256 GB trzeba dopłacić 500 zł do 3999 zł, a jeśli chcielibyśmy zwiększyć ilość pamięci do 512 GB, to trzeba dopłacić jeszcze 1000 zł, co winduję cenę do poziomu 4999 zł.