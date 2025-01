Wychodzisz ze sklepu, jeśli nie ma kasy samoobsługowej? Niektórzy już tak robią

Autorzy raportu zauważali, że choć kasy samoobsługowe stają się rynkowym standardem, to jeszcze nie wszyscy klienci są jeszcze do nich przekonani. Nowe, europejskie badania pokazują jednak, że ci, którzy już przyzwyczaili się do takiej formy zakupów, nie wyobrażają sobie innego sposobu. Nawet mimo wad samej technologii.