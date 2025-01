T-Mobile ostrzega. Nie klikaj w to pod żadnym pozorem

Smishing to popularna metoda oszustwa, która najczęściej polega na tym, że oszust internetowy wysyła wiadomość podszywającą się pod różne organizacje, firmy czy instytucje – m.in. banki, firmy kurierskie, służby. W omawianym dziś przypadku cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości do klientów T-Mobile i twierdzą, że ci mają do dyspozycji rzekome punkty lojalnościowe do wykorzystania. Na przekazanym przez operatora zrzucie ekranu widzimy, że tych punktów jest całkiem sporo – aż 5340. Bonus z rzekomego programu lojalnościowego jednak ma wygasnąć jeszcze tego samego dnia.