Słowacja zhakowana. Ważny urząd leży na łopatkach. Trwa paraliż

By uzyskać do niego dostęp, użytkownik musi spełnić żądania osoby dystrybuującej złośliwe oprogramowanie - najczęściej jest to okup w postaci pieniędzy. W przypadku infrastruktury rządowej, może być to także dostęp do danych. Serwis spekuluje, że polecenie niewłączania komputerów ma być związane z ukróceniem dalszego rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania.